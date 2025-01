Gustavo Rodriguez dimesso dall’ospedale: torna a casa dopo il ricovero per ...

Gustavo Rodriguez ha riportato gravi ustioni il 5 dicembre a seguito di un incendio scoppiato in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. Nelle ultime ore, sua moglie, Veronica Cozzani, ha condiviso la notizia delle dimissioni dall’ospedale, rassicurando così amici e fan sulla ripresa dell’uomo.

Gustavo Rodriguez torna a casa dopo il ricovero

“Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!”, scrive la moglie di Gustavo sul suo profilo Instagram. Il sottofondo musicale è ‘Veronica’, il brano scritto proprio dall’uomo per la moglie. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani)

Poco prima, anche Cecilia Rodriguez aveva pubblicato una sua Instagram Story con scritto:

“Mi sa che è l’ultima volta che entro qua”.

L’incidente e le ustioni sul corpo di Gustavo Rodriguez

L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 5 dicembre, intorno alle 10, in un ex stabilimento tessile riconvertito in deposito a Gallarate.

La dinamica esatta dell’accaduto resta ancora poco chiara, ma alcuni testimoni, operai dei laboratori vicini, raccontano di aver visto l’uomo correre fuori dall’edificio urlando, con fiamme che avvolgevano la testa e gli arti. Stando alle ultime indiscrezioni, il 65enne avrebbe riportato un’intossicazione e ustioni che interessano circa il 10% del corpo, con lesioni concentrate principalmente su volto e braccia.