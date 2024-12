Gustavo Rodriguez è rimasto gravemente ustionato il 5 dicembre in un incendio che ha colpito un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. In queste ore, Cecilia Rodriguez ha condiviso un nuovo post sui social per esprimere il suo supporto al papà, ancora ricoverato in ospedale.

Cecilia Rodriguez commuove i fan con una dedica a papà Gustavo

L’uomo è attualmente in cura presso l’ospedale Niguarda di Milano per intossicazione e ustioni sul viso e sugli arti, che coprono circa il 10% del suo corpo. La famiglia è vicina a Gustavo in questo momento di grande dolore. A tal proposito, nelle ultime ore, la figlia Cecilia ha pubblicato una nuova dedica sui social:

“Mi mancano i tuoi abbracci papà”, scrive sotto una foto in bianco e nero, mentre balla abbracciata al padre nel giorno del suo matrimonio con Ignazio Moser.

Le condizioni di Gustavo Rodriguez dopo l’incidente

A rivelare le sue condizioni di salute, seppur senza entrare troppo nei dettagli, è la moglie Veronica Cozzani, che spesso risponde ai commenti dei fan su Instagram.

In risposta a una domanda su come stia il marito, ha scritto:

“Meglio, grazie!”.

Cecilia Rodriguez ha dedicato anche un pensiero speciale a sua mamma, Veronica Cozzani. L’influencer argentina ha scritto di sua madre, definendola una donna straordinaria e sperando, da grande, di assomigliarle almeno un po’. Le ha anche espresso gratitudine per averle insegnato tante cose meravigliose.