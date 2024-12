Gustavo Rodriguez, 65 anni, è rimasto gravemente ustionato il 5 dicembre in un incendio che ha coinvolto un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. In queste ore, Cecilia Rodriguez ha dedicato un post sui social per supportare il padre, ricoverato in gravi condizioni.

Il post di Cecilia Rodriguez per il padre Gustavo

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio dopo il grave incidente che ha coinvolto il padre Gustavo, attualmente ricoverato al Niguarda di Milano in condizioni critiche. La 34enne condivide una foto che la ritrae con lui nel giorno del matrimonio con Ignazio Moser, lo scorso 30 giugno in Toscana.

Le sue parole, brevi ma cariche di significato, sono:

“Forza papà”.

È la prima a parlare, seguita poi dal messaggio della madre, Veronica Cozzani, moglie di Gustavo, che commenta il post con le seguenti parole:

“Vamos Gus!”

Al momento, gli altri due figli, Belen e Jeremias, hanno preferito mantenere il silenzio social.

Gustavo Rodriguez ricoverato in gravi condizioni: come sta?

Sono ore di grande preoccupazione per l’argentino, ricoverato nel reparto ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano. È sedato e in prognosi riservata, stando alle indiscrezioni delle ultime ore.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di giovedì 5 dicembre, in un ex stabilimento tessile, ora utilizzato come deposito, a Gallarate. Non è chiaro cosa sia successo all’interno del capannone, ma secondo alcuni testimoni, operai di altri laboratori lì vicino, l’uomo sarebbe corso fuori dall’edificio urlando, con la testa e gli arti avvolti dalle fiamme.

Secondo le ultime indiscrezioni, il 65enne avrebbe riportato un’intossicazione e ustioni sul 10% del corpo, soprattutto su volto e braccia.