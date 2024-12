Gustavo Rodriguez è ricoverato in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita

Gustavo Rodriguez, papà di Belen, è rimasto coinvolto in un incendio avvenuto in un capannone a Gallarate (Varese). L’uomo si trova ora in condizioni stabili, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano.

L’incidente a Gallarate

Gustavo Rodriguez, 65 anni, è stato travolto da un incendio la mattina di giovedì 5 dicembre, esploso in un capannone a Gallarate. Sul posto è accorso il personale del 118 che ha soccorso l’uomo.

Attualmente, sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Sembra, secondo le prime ricostruzioni, che Rodriguez si trovasse all’interno del capannone, da lui utilizzato come deposito. Ancora non si conosce l’innesco che ha fatto divampare l’incendio, ma alcuni testimoni raccontano di aver visto l’uomo correre urlando fuori dal capannone, avvolto dalle fiamme.

Le condizioni di salute di Gustavo Rodriguez

Soccorso dal 118, Rodriguez è stato intubato e portato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, per poi essere trasferito nel reparto ustioni del Niguarda di Milano. L’uomo ha riportato un’intossicazione e ustioni sul 10% del corpo, in particolare volto e braccia.

Attualmente, Rodriguez è sedato e in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita, dal momento che le fiamme non hanno danneggiato organi vitali.