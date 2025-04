La polemica scatenata da una foto

Nelle ultime ore, Ilaria Galassi, ex concorrente del Grande Fratello, è finita al centro di una vivace discussione sui social media. La causa? Una foto che ritraeva l’intero cast dell’ultima edizione del reality show, pubblicata dalla Galassi sui suoi profili. A sollevare le polemiche sono state alcune emoji, posizionate in modo controverso sui volti dei concorrenti e sul conduttore Alfonso Signorini, che sembravano esprimere disprezzo e nausea.

La spiegazione di Ilaria Galassi

In risposta alle critiche, Ilaria ha condiviso alcune storie su Instagram per chiarire la situazione. Ha spiegato di aver ripostato l’immagine senza accorgersi delle emoji, poiché si trovava in una stanza buia e non indossava gli occhiali. La Galassi ha sottolineato che le faccine erano molto piccole e che non era sua intenzione offendere nessuno. Ha anche specificato di non essere in grado di creare contenuti grafici e di aver semplicemente condiviso un’immagine trovata su un’altra pagina.

Le conseguenze della polemica

Nonostante le scuse, la polemica ha avuto un impatto significativo sulla reputazione di Ilaria Galassi. Dopo essere stata avvisata da Pamela Petrarolo riguardo alle emoji, ha prontamente rimosso il post dai suoi social. Questo episodio ha riacceso l’attenzione sul mondo del Grande Fratello e sulle dinamiche che si sviluppano tra i concorrenti e il pubblico. Recentemente, Ilaria è stata ospite nel programma di Canale 5, Verissimo, dove ha avuto modo di parlare della sua esperienza nella Casa e dei suoi progetti futuri insieme ad altre ex protagoniste di Non È La Rai.