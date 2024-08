Avellino, un pedone investito da un'auto in via Carducci è stato subito trasportato d'urgenza in ospedale.

Avellino, pedone investito: l’arrivo dei soccorsi

Paura in pieno centro ad Avellino: un uomo è stato investito da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali all’incrocio tra via Carducci e via Piave intorno alle 10:00 del 7 agosto. Subito dopo l’incidente sono stati allertati i soccorsi e un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto in pochi minuti. I sanitari hanno fornito le prime cure al ferito, che è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. Attualmente, l’uomo è sotto osservazione dei medici per valutare le lesioni riportate.

La rabbia dei residenti

L’incidente ha suscitato preoccupazione e rabbia tra i residenti, che denunciano l’aumento del pericolo per i pedoni in quell’area. Un abitante della zona ha commentato: “Purtroppo ci sono automobilisti che non hanno alcun rispetto dei pedoni”.

Anziana investita a maggio

Sempre ad Avellino, lo scorso maggio, anche un’anziana è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali a piazza Kennedy. L’automobilista non si era accorto della signora, la quale era stata trasportata all’ospedale Moscati per gli opportuni controlli. La donna, fortunatamente, era apparsa in buone condizioni.