Simone Libertino era rimasto gravemente ferito nell'incidente del 31 ottobre a Rogno. È morto dopo quasi tre settimane di ricovero all'ospedale di Bergamo.

Aveva soltanto 14 anni e una vita piena di sogni e passioni davanti a sé. Simone Libertino è morto dopo quasi tre settimane di ricovero, in seguito al grave incidente in moto avvenuto a Rogno il 31 ottobre. La notizia ha sconvolto la Valle Camonica: il giovane era anche una promessa del bike trial.

Simone Libertino, la passione per il bike trial e il ricordo dell’allenatore

Simone era una giovane promessa del bike trial, disciplina sportiva nella quale aveva ottenuto importanti risultati. Tesserato fin da bambino con la Dynamic Trial, era diventato campione italiano nel 2023 e nel 2024, conquistando anche numerosi piazzamenti sul podio. Il suo talento lo aveva portato a distinguersi nelle competizioni, facendosi conoscere nel mondo sportivo.

Tra i messaggi di cordoglio quello del suo allenatore Massimo Zendra, che sui social lo ha ricordato con parole commoventi: «È successo l’impensabile, per settimane abbiamo sperato che potessi tornare più forte di prima. Sei stato il fratellino che non ho mai avuto». Anche i rappresentanti nazionali e internazionali del Bike Trial hanno espresso vicinanza ai familiari, ricordandolo come un ragazzo dal «cuore d’oro», dolce e altruista.

Tragedia dopo l’incidente in moto: muore a 14 anni dopo tre settimane di agonia

Non ce l’ha fatta Simone Libertino, il 14enne di Darfo Boario Terme rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 31 ottobre a Rogno, in provincia di Bergamo. Il ragazzo è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverato da quasi tre settimane nel reparto di Rianimazione pediatrica. Nonostante gli sforzi dei medici, non si è mai ripreso dalle gravi lesioni riportate. A comunicare la scomparsa agli amici è stata la mamma Livia Mensi, con poche parole cariche di dolore: «Simone è volato in cielo». La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.

Il drammatico incidente si era verificato poco prima delle 13.30, mentre il giovane stava tornando a casa dall’istituto tecnico Ivan Piana di Lovere, dove frequentava il primo anno delle superiori. In sella al suo ciclomotore da enduro avrebbe perso il controllo del mezzo lungo via Vittorio Veneto, nella frazione di Bessimo Inferiore. Dopo aver urtato il cordolo del marciapiede, era finito contro un muro di recinzione, riportando ferite gravissime. I soccorritori lo avevano rianimato sul posto prima di trasferirlo in elicottero all’ospedale di Bergamo, dove era arrivato in condizioni disperate.