George Gordon, 65 anni, ha confessato di aver ucciso l’amica Delia McInerney, ma nega l’accusa di omicidio. Durante il processo è stata mostrata la bodycam della polizia, con le immagini dell’arresto e le parole pronunciate dall’uomo agli agenti: «È nel congelatore». Il corpo smembrato della 62enne sarebbe rimasto in un freezer per quasi tre anni.

Gordon ammette di aver ucciso l’amica, ma nega l’omicidio: il corpo era nel freezer da quasi tre anni

«È nel congelatore», avrebbe detto George Gordon agli agenti mentre veniva accompagnato fuori dal suo appartamento dopo l’arresto. Come riportato dalla BBC, il 65enne è accusato di aver ucciso Delia McInerney, 62 anni al momento della morte, e di aver conservato il suo corpo smembrato in un congelatore per quasi tre anni.

L’uomo ammette di averla uccisa, ma nega l’accusa di omicidio. Le immagini registrate dalle bodycam della polizia, mostrate durante il processo, documentano l’intervento degli agenti nell’abitazione di Gerards Court, a St Helens, intorno alle 16:30 dell’8 gennaio. Nel video, mentre viene scortato fuori dall’appartamento, Gordon afferma: «È lì dentro. È nel congelatore». Una volta caricato sul furgone della polizia, avrebbe aggiunto che la donna si trovava nel freezer ed era divisa in due parti.

L’appartamento in condizioni degradate e le versioni contraddittorie sulla donna

Nel corso dell’udienza, il PC William Roberts ha descritto l’abitazione come in condizioni di forte degrado, piena di oggetti e con «fluidi corporei su diverse superfici». Nelle registrazioni, un agente commenta: «Questo appartamento è assolutamente disgustoso». Come riportato dalla BBC, Gordon sarebbe stato particolarmente poco collaborativo durante le domande sulla donna: inizialmente aveva raccontato di averla sentita quattro settimane prima, quando si trovava in Cornovaglia, poi aveva parlato della Danimarca, sostenendo di non sapere dove fosse. Alla domanda se McInerney fosse viva e stesse bene, dopo un primo silenzio e la richiesta di rispondere con un sì o un no, avrebbe detto «No», aggiungendo successivamente che «non è viva». In un primo momento, tuttavia, aveva negato che si trovasse nell’appartamento, nella sua abitazione o in una proprietà che sosteneva di possedere in Galles. Prima di essere portato in centrale, aveva chiesto di cambiarsi per via dei problemi di incontinenza. Alla domanda sui farmaci necessari, aveva riso spiegando di assumere tra 55 e 60 compresse al giorno, oltre alla morfina per il dolore, e aveva dichiarato: «So che dopo tutto questo finirò in prigione».

Il processo, in corso alla Liverpool Crown Court, è iniziato dopo che i servizi sociali avevano contattato la polizia per segnalare preoccupazioni sulla donna. Le verifiche avevano rilevato che il suo telefono risultava connesso nell’area di St Helens e che aveva accumulato oltre 22mila sterline di debiti sulle carte di credito. Gordon, assente durante l’udienza di giovedì perché indisposto, nega ogni accusa.