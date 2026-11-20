Il governo iracheno ha intimato a Kataib Hezbollah, gruppo armato sostenuto dall’Iran, di lasciare entro la giornata di oggi Jurf al-Sakhar, un’area strategica a sud di Baghdad che la formazione controlla da oltre un decennio. Dal territorio conteso riferisce Peter Smith per Al Jazeera.

Il premier al-Zaidi sfida le milizie

Il primo ministro Ali al-Zaidi ha definito la mossa più rischiosa dall’inizio del suo mandato, di circa sei mesi fa. Il premier ha ordinato alle forze di sicurezza di prepararsi a confrontarsi con Kataib Hezbollah, considerato il gruppo più potente tra quelli allineati a Teheran. Le autorità lo accusano di aver gestito una rete di contrabbando che ha sottratto petrolio di proprietà statale per un valore di centinaia di milioni di dollari.

Il gruppo ha respinto le conclusioni dell’inchiesta sulla rete.

Origini e struttura della milizia

Nata dopo l’invasione dell’Iraq guidata dagli Stati Uniti nel 2003, Kataib Hezbollah fa parte dell’Islamic Resistance in Iraq, la rete di gruppi sciiti armati vicini a Teheran. Durante il conflitto e le violenze settarie degli anni Duemila ha colpito obiettivi militari e diplomatici con cecchini, razzi, mortai e ordigni stradali.

Gli Stati Uniti la hanno classificata come organizzazione terroristica nel 2009. Il gruppo non ha una leadership dichiarata e conta migliaia di combattenti. Ha combattuto in Siria contro ribelli prevalentemente sunniti durante la guerra civile del 2011-2024.

Il gruppo fa parte delle Popular Mobilization Forces (PMF), coalizione di fazioni armate creata nel 2014 per combattere lo Islamic State e poi riconosciuta come forza di sicurezza ufficiale. I suoi combattenti ricevono stipendi statali e alcuni membri, tra cui figure considerate terroristiche dagli Stati Uniti, occupano posizioni di vertice nella coalizione. Formalmente il gruppo dipende dal premier, ma spesso agisce al di fuori della catena di comando. Nel tempo Kataib Hezbollah ha guidato il partito politico Huquq, che conta cinque deputati.

Il ruolo attuale e l’arsenale

La formazione è stata guidata da Abu Mahdi al-Muhandis, cittadino iracheno e iraniano, fino alla sua uccisione in un attacco con drone statunitense nel 2020, insieme a Qassem Soleimani, all’aeroporto internazionale di Baghdad. Il gruppo risponde direttamente ai Guardiani della Rivoluzione iraniani e sostiene un’ideologia sciita transnazionale che considera i confini tra Iraq, Siria e Libano artificiali. Si è opposto a lungo alla presenza delle truppe americane, ritirate formalmente a settembre, e il timore è che il vuoto di sicurezza rafforzi le milizie.

Dal 2023, con lo scoppio della guerra a Gaza, i gruppi sostenuti da Teheran hanno rivendicato oltre 150 attacchi contro forze statunitensi. Più recentemente hanno preso di mira le truppe americane in solidarietà con l’Iran, dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica avvenuto a febbraio. Le milizie hanno resistito alle pressioni del premier al-Zaidi e del presidente Donald Trump perché consegnino le armi allo Stato. Secondo le autorità irachene, l’arsenale comprende fucili d’assalto, mitragliatrici, missili anticarro guidati, mortai, razzi di precisione, droni armati e alcune capacità missilistiche balistiche e da crociera a corto raggio.