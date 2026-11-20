Il venerdì 20 novembre ha segnato una giornata di forte tensione sociale in Italia, con lo sciopero generale proclamato dalla Cgil che ha paralizzato gran parte del Paese. Le stime ufficiali del sindacato parlano di numeri imponenti: Maurizio Landini, segretario generale della confederazione, ha dichiarato che la partecipazione ha superato il milione di persone distribuite su oltre cento piazze.

Un dato che certifica l’ampiezza della mobilitazione e la capacità dell’organizzazione di radunare le diverse istanze dei lavoratori sotto un’unica bandiera.

La protesta non si è limitata alle sole strade, ma ha investito trasversalmente i settori pubblici e privati, inclusi gli appalti e i servizi strumentali. Accanto alla Cgil hanno aderito all’iniziativa altre sigle significative come Usb, Cobas, Clap, Sial Cobas, Cub e Sgb.

Il fronte sindacale appare dunque unito nel chiedere risposte concrete al governo, mentre le piazze si riempiono di voci diverse che convergono sulla necessità di un cambiamento nelle politiche economiche e sociali.

Le accuse di Landini alla manovra economica

Al centro del discorso tenuto dal leader della Cgil c’è stata una critica durissima nei confronti della legge di bilancio.

Landini ha definito la manovra presentata dall’esecutivo come una misura che “fa schifo”, puntando il dito contro quella che lui descrive come una evidente confusione interna alla maggioranza. L’argomento principale utilizzato dal segretario riguarda la presentazione di duemila emendamenti da parte degli stessi sostenitori del governo per modificare il testo originario.

“I primi che pensano di aver fatto una manovra che fa schifo sono loro, perché altrimenti non avrebbero presentato duemila emendamenti”, ha tuonato Landini. Questa osservazione serve a sottolineare la fragilità percepita dell’impianto normativo proposto. La narrazione del sindacato punta a dimostrare che l’esecutivo stesso non crede nella bontà delle sue misure, cercando freneticamente di correggere il tiro dopo la pubblicazione. Per il segretario, questa situazione conferma che il governo è “in confusione” e incapace di gestire la complessità economica attuale.

Pensioni e il bersaglio politico su Salvini

Un capitolo particolarmente sentito nella piattaforma rivendicativa riguarda la previdenza. Landini ha spostato l’attenzione dalle promesse elettorali passate, citando esplicitamente la riforma Fornero, verso le responsabilità attuali. Secondo il dirigente sindacale, il vero problema non è tanto il passato, quanto l’operato presente del leader della Lega, Matteo Salvini.

“Altro che superare la Fornero, dobbiamo superare Salvini che continua a raccontare balle e a non fare nulla di quello che aveva promesso sulle pensioni”, ha affermato Landini. Questa frase riassume la delusione di una parte consistente dell’elettorato e dei lavoratori dipendenti, che si aspettava interventi strutturali sul sistema pensionistico e che invece si trova davanti a stagnazione o regressioni. La richiesta di dignità nelle pensioni include la piena rivalutazione degli assegni e nessun ulteriore aumento dell’età pensionabile, temi caldi che hanno riempito le piazze.

Disagi ai trasporti e orari delle proteste

L’impatto pratico dello sciopero si è fatto sentire soprattutto sui mezzi pubblici, creando non pochi grattacapi ai cittadini pendolari. A Roma, il concentramento principale è avvenuto alle ore 9.30 in Piazza Vittorio, dove Landini ha chiuso il corteo. Tuttavia, la paralisi dei trasporti è stata gestita secondo fasce orarie protette dalla legge. I bus dell’Atac hanno circolato solo dall’inizio del servizio fino alle 8:29 e poi dalle 17 alle 19:59. Chi doveva viaggiare fuori da queste finestre ha dovuto affrontare lunghe attese o cercare alternative.

Situazione simile ma con dettagli diversi a Bologna e in Emilia-Romagna. Qui Tper ha comunicato la sospensione dei servizi di autobus e corriere dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino al termine del servizio. La regolarità esterna a queste fasce dipendeva esclusivamente dall’adesione del personale, rendendo incerta la programmazione dei viaggi. È importante notare che per alcune aziende di trasporto locale lo stop non scattava il 20 ma il 21 novembre, generando confusione tra gli utenti che non verificavano le specifiche comunicazioni cittadine.

Il blocco ferroviario in Lombardia

Il settore ferroviario ha seguito tempistiche proprie, dettate dalle proclamazioni di Cub Trasporti e Sgb Ferrovie. In Lombardia, l’agitazione è partita dalle 21 di venerdì 20 novembre per terminare alle 20 di sabato 21 novembre. Questo arco temporale ha coinvolto sia il trasporto passeggeri che quello merci, con ripercussioni evidenti sulla logistica regionale.

I treni regionali hanno garantito i servizi essenziali solo in due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per chi doveva raggiungere gli aeroporti, erano previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie sulla tratta Re54 tra Milano Cadorna e Malpensa, e sulla S50 tra Stabio e l’aeroporto. La frammentazione delle adesioni sindacali ha reso difficile per i cittadini orientarsi, costringendo molti a consultare direttamente i siti aziendali prima di mettersi in viaggio.

Le rivendicazioni portate in piazza spaziavano dai salari più alti alla necessità di rinnovare i contratti, passando per un fisco più progressivo che contrasti l’evasione. Si chiedevano inoltre maggiori risorse per sanità pubblica, scuola e università, oltre a un piano industriale per difendere l’occupazione. La piattaforma includeva anche richieste di sicurezza nei luoghi di lavoro e una diversa allocazione delle spese pubbliche, privilegiando i servizi rispetto alle spese militari. Una sintesi di malcontento diffuso che ha trovato sfogo in una giornata di astensione totale.