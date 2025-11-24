Sarà un venerdì nero per chi deve mettersi in viaggio in treno, per via dello sciopero del 28 novembre 2025. Vediamo insieme gli orari e le fasce di garanzia.

Sciopero venerdì 28 novembre 2025: le motivazioni

Venerdì 28 novembre 2025 è stato indetto un nuovo sciopero generale. Le motivazioni sono legate alla Manovra 2026, con i sindacati che hanno appunto indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati che interesserà il settore dei trasporti, ma anche la scuola, la sanità e altri servizi.

CUB, USB, SGB, COBAS e USI-CIT si oppongono infatti all’aumento delle spese militari a discapito dei servizi pubblici essenziali. Ma non solo, tra le motivazioni dello sciopero anche la mancanza di iniziative per ridurre il lavoro precario e aumentare i salari, oltre al sottofinanziamento della scuola, della sanità e dei trasporti. Andiamo adesso a vedere insieme cosa c’è da sapere sullo sciopero dei treni, orari e fasce di garanzia.

Sciopero del 28 novembre 2025, si fermano i treni: gli orari e le fasce di garanzie

Come detto, venerdì 28 novembre 2025 ci sarà uno sciopero che coinvolgerà anche il settore ferroviario. Lo sciopero dei treni (Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper) sarà di 24 ore dalla ore 21.00 del 27 novembre alle ore 21.00 del 28 novembre. Come sempre previste le fasce di garanzia, ovvero il servizio è garantito dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Allo sciopero aderiranno anche i lavoratori di Italo. Qualora doveste prendere un treno venerdì, il consiglio è di andare a controllare sul sito di appartenenza se appunto la corsa si farà o meno.