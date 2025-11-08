Sarà un mese dei dicembre nero per chi deve mettersi in viaggio, sono infatti previsti diversi scioperi che interesseranno treni, aerei e mezzi pubblici. Vediamo insieme il calendario completo.
Scioperi dicembre 2025: il 12 lo sciopero generale contro la legge di bilancio del governo
Anche per il mese di dicembre 2025 sono previste diverse agitazioni che provocheranno disagi per i viaggiatori, a rischio infatti treni, aerei e mezzi pubblici.
Prima di vedere insieme il calendario completo, la data principale da segnare sul calendario è quella del 12 dicembre, giorno dello sciopero generale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio del Governo. La decisione è stata approvata dall’assemblea dei delegati del sindacato tenutasi a Firenze alla presenza di Fulvio Fammoni, ovvero il presidente dell’Assemblea Generale Cgil e del Segretario generale Maurizio Landini.
Scioperi dicembre 2025 treni, aerei, mezzi pubblici: il calendario completo delle agitazioni
Come visto, venerdì 12 dicembre ci sarà lo sciopero generale contro la legge di bilancio del governo indetto dalla Cgil e sarà quindi un venerdì nero per chi dovrà mettersi in viaggio. Vediamo ora il calendario degli scioperi di dicembre 2025:
-
1 dicembre: dalle 10.30 alle 14.30 sciopero del personale dell’aeroporto di Catania, possibili quindi disagi per chi deve prendere un aereo. Le sigle che partecipano sono Osp Ugl – Ta. Di 24 ore invece lo sciopero del personale dell’aeroporto di Palermo (sigle che partecipano Osr Filt – Cgil/Fit – Cisl/Uilt – Uil/Ugl -Ta) e del personale dell’aeroporto di Venezia (Osr Fit e Cisl).
-
9 dicembre: sciopero del trasporto pubblico a Roma (Osr – Sur).
-
12 dicembre: sciopero generale.
-
17 dicembre: dalle 13.00 alle 17.00 sciopero del personale della compagnia aerea Vueling (Uilt – Uil -Usb).
-