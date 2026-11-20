Gelatina gusto uva verde e gelatina gusto pesca Hello Kitty YanJinPuZi, in buste con beccuccio da 125 grammi, con i numeri di lotto LE82K43 e LE82K42, e i termini minimi di conservazione (TMC) 18/01/2027 e 19/01/2027;

Gelatine di frutta Xi Zhi Lang, in confezioni da 24 coppette da 200 grammi, con il numero di lotto CM20260245 e il TMC 25/11/2026.

Le prime sono prodotte dall’azienda YanJinPuZi Food Co. Ltd e commercializzate in Italia da L’Elite Alimentare di Cheng Yunping. Lo stabilimento di produzione si trova in via Jian’an 8, Zona Economica e Tecnologica, Liuyang, a Changsha, nello Hunan, in Cina. Non è invece indicato il produttore delle seconde gelatine, che sono state commercializzate nel nostro Paese da CAI Market Srl. Si invita chi ha acquistato questi prodotti a non consumarli e a riportarli nel punto vendita d’acquisto per il rimborso.