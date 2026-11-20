Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di tre nuovi prodotti, uno per rischio microbiologico, gli altri due per la presenza di un additivo non segnalato. I dettagli.
Allerta alimentare: salsiccia veneta richiamata
Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di tre nuovi prodotti, uno per rischio microbiologico, gli altri due per la presenza di un additivo non autorizzato.
Iniziamo dal primo. Si tratta del richiamo a scopo precauzionale di un lotto di salsiccia veneta per la possibile presenza di Salmonella spp. Nel dettaglio si tratta della salsiccia veneta a marchio Salumificio Sant’Orso. Il prodotto è venduto in confezioni da 4 pezzi a peso variabile con il numero di lotto 32814M e tutte le date di scadenza associate.
A produrre la salsiccia veneta richiamata è stato il Salumificio Sant’Orso. Lo stabilimento di produzione si trova in via Leonardo da Vinci 18, a Caltrano, in provincia di Vicenza (marchio di identificazione ITQOR79).
Allerta alimentare: due gelatine di frutta dalla Cina richiamate
Oltre alla salsiccia veneta, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo anche di due gelatine di frutta importate dalla Cina, entrambe per la presenza dell’additivo non autorizzato, ovvero E425 (konjac).
Additivo vietato proprio nelle gelatine per rischio soffocamento. Ecco nel dettaglio quali sono i prodotti richiamati come si legge su IlFattoAlimentare:
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Gelatina gusto uva verde e gelatina gusto pesca Hello Kitty YanJinPuZi, in buste con beccuccio da 125 grammi, con i numeri di lotto LE82K43 e LE82K42, e i termini minimi di conservazione (TMC) 18/01/2027 e 19/01/2027;
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Gelatine di frutta Xi Zhi Lang, in confezioni da 24 coppette da 200 grammi, con il numero di lotto CM20260245 e il TMC 25/11/2026.
Le prime sono prodotte dall’azienda YanJinPuZi Food Co. Ltd e commercializzate in Italia da L’Elite Alimentare di Cheng Yunping. Lo stabilimento di produzione si trova in via Jian’an 8, Zona Economica e Tecnologica, Liuyang, a Changsha, nello Hunan, in Cina. Non è invece indicato il produttore delle seconde gelatine, che sono state commercializzate nel nostro Paese da CAI Market Srl. Si invita chi ha acquistato questi prodotti a non consumarli e a riportarli nel punto vendita d’acquisto per il rimborso.