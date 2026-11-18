Il caso Futuro Nazionale arriva in Procura: cosa prevede la legge Scelba e perché è stato aperto il fascicolo contro Roberto Vannacci.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo su Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, dopo un esposto presentato dal Sindacato dei Militari. Al centro della segnalazione c’è una possibile violazione della legge Scelba, che vieta la ricostituzione del partito fascista. Il procedimento è stato iscritto al modello 45, senza indagati e senza una formale notizia di reato.

Immediata la reazione del legale del movimento, che ha respinto ogni accusa definendola «del tutto infondata».

Procura di Roma, aperta un’inchiesta su Futuro Nazionale: verifiche sulla legge Scelba

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo sul partito Futuro Nazionale, fondato dall’europarlamentare Roberto Vannacci, per verificare una possibile violazione della legge Scelba, la normativa che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista e la promozione di organizzazioni con finalità antidemocratiche.

La vicenda, riportata da la Repubblica, nasce da un esposto presentato dal Sindacato dei Militari, che ha chiesto agli inquirenti di accertare se l’attività e l’impostazione politica della formazione riconducano al fascismo, riproducendone «il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta». Al momento, tuttavia, il procedimento è stato registrato al modello 45, il registro riservato agli atti che non costituiscono ancora una notizia di reato.

Non risultano quindi ipotesi di reato formalmente contestate né persone iscritte nel registro degli indagati.

La difesa di Futuro Nazionale: l’avvocato Carta respinge le accuse e fa chiarezza sul caso Vannacci

Come riportato dall’Ansa, a intervenire sulla vicenda è stato Giorgio Carta, avvocato dell’europarlamentare e legale di fiducia di Futuro Nazionale. Il penalista ha espresso fiducia nell’operato dei magistrati, sottolineando come l’iscrizione al modello 45 rappresenti un elemento significativo: «È quindi ragionevole supporre che, allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti». Pur precisando di non aver ancora potuto esaminare direttamente l’esposto, Carta ha respinto le contestazioni, ribadendo che il movimento agisce nel rispetto delle istituzioni: «Non abbiamo ancora avuto modo di leggere l’esposto, tuttavia, per come sono state riportate dalla stampa, riteniamo le accuse del tutto infondate. Futuro Nazionale svolge la propria attività politica nel rispetto della Costituzione e delle regole democratiche. Respingiamo con fermezza ogni accusa e ogni eventuale ambizione di voler ricostituire il ‘disciolto partito fascista’, disciolto, appunto, più di 80 anni or sono».

Nella sua dichiarazione ha anche ricordato che il Sindacato dei Militari avrebbe già presentato in passato altri esposti contro Vannacci, le cui contestazioni, secondo quanto riferito, sarebbero state tutte archiviate. Infine, Carta ha voluto distinguere questa vicenda dagli accertamenti della Procura militare di Roma, che riguarderebbero singoli appartenenti alle Forze armate in servizio: né Vannacci né Futuro Nazionale risulterebbero coinvolti in quel procedimento.