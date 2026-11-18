La Procura di Roma ha aperto un fascicolo modello 45, il registro che raccoglie gli atti non costituenti notizia di reato, in seguito a un esposto del Sindacato dei militari. L’esposto ipotizza la violazione della legge Scelba, che vieta la ricostituzione del partito fascista, e riguarda Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci.
Il contenuto dell’esposto
Nel documento, il Sindacato chiede di verificare se Futuro Nazionale riproduca il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta del fascismo. Il fascicolo aperto dalla magistratura romana serve a valutare questi elementi prima di decidere se esistano i presupposti per un procedimento penale.
La replica del partito
Il legale di Roberto Vannacci, Giorgio Carta, si dice fiducioso nell’operato dei magistrati e ritiene che le accuse appaiano inconsistenti.
Il difensore sottolinea di non aver ancora letto l’esposto, ma giudica infondate le contestazioni così come riportate. Secondo la difesa, Futuro Nazionale agisce nel rispetto della Costituzione e respinge ogni intenzione di ricostituire il disciolto partito fascista, sciolto più di 80 anni fa.
Carta ricorda inoltre che lo stesso denunciante aveva già presentato esposti contro il generale Vannacci, tutti archiviati.
Precisa infine che gli accertamenti della Procura militare di Roma riguardano la posizione di singoli militari in servizio, e che né Vannacci né Futuro Nazionale risultano coinvolti.