Sette droni hanno violato lo spazio aereo della Moldova e uno di essi ha sorvolato la capitale Chișinău, mentre il ministero degli Esteri convoca l'ambasciatore russo designato.

Il governo della Moldova ha convocato al ministero degli Esteri l’ambasciatore russo designato a Chișinău, Oleg Ozerov, dopo una serie di violazioni dello spazio aereo nazionale. Il fatto è avvenuto mercoledì mattina e riguarda incursioni di droni avvenute nel pomeriggio di martedì.

Sette droni in due ore e mezza

Secondo il ministero della Difesa moldavo, nel corso di circa due ore e mezza sono entrati nel Paese sette droni.

Il primo ha sorvolato le regioni orientali, mentre il secondo è penetrato nella parte meridionale del territorio e si è diretto verso la capitale. Almeno cinque velivoli sono precipitati in territorio moldavo, alcuni vicino ad aree abitate, uno appena fuori da Chișinău. Le autorità hanno inoltre chiuso lo spazio aereo nazionale. Fotografie del drone sopra la capitale sono circolate sui social network non ufficiali.

La posizione di Maia Sandu e del governo

La presidente Maia Sandu ha scritto su X che diversi droni russi hanno violato lo spazio aereo, uno dei quali sopra Chișinău, con allarme per i residenti. Sandu ha chiesto nuove sanzioni contro Mosca e ha ammesso che la Moldova non dispone delle capacità difensive necessarie per proteggersi dai droni.

Per questo ha annunciato che il Paese continuerà a condannare la guerra, a sostenere l’Ucraina e a investire nella difesa nazionale con l’aiuto di Paesi amici.

Nel comunicato diffuso dal ministero degli Esteri moldavo si legge che “questa è la pace promossa dal Cremlino: droni d’attacco che sorvolano la capitale di uno Stato libero e sovrano”. Il testo aggiunge che la Russia non rispetta la Repubblica di Moldova né il suo popolo e ne mette a rischio la vita.

La replica di Mosca

Il Cremlino respinge le accuse di incursioni aeree e sostiene che Chișinău non abbia fornito prove che i droni siano russi. Mosca accusa inoltre il governo moldavo di alimentare un sentimento antirusso. Il Paese, governato da un esecutivo filoeuropeo, denuncia da tempo la guerra in Ucraina e le violazioni del proprio spazio aereo, soprattutto vicino al confine con l’Ucraina. Sandu, dal canto suo, non ha permesso all’ambasciatore Ozerov di presentare formalmente le credenziali dal suo arrivo nel Paese, nell’.

L’analista politico Vitalie Andrievschi considera improbabile un passo più duro di una nuova denuncia formale. Secondo lui, l’espulsione dell’ambasciatore non è una mossa che le autorità moldave compiranno, e dimostrare che il drone fosse russo sarebbe molto difficile, visto che il velivolo si è allontanato dallo spazio aereo moldavo.