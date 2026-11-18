C’è preoccupazione attorno alla salute di Jannik Sinner, col tennista altoatesino che sarebbe pronto a partire per gli Usa per un nuovo consulto medico sul suo ginocchio destro. I dettagli.

Sinner, qualcosa non va: il tennista negli Usa per un nuovo consulto medico?

Recentemente Jannik Sinner aveva lasciato intendere che l’obiettivo del suo ritorno in campo fossero gli Australian Open.

Ora però emergono nuovi dubbi, col ginocchio destro del tennista altoatesino che potrebbe avere ancora problemi. Sono ormai mesi che non vediamo Sinner competere sul campo, con la sua ultima partita a Wimbledon in finale contro Alexander Zverev. Ora, stando a quanto riportato da Vanity Fair, dopo le anticipazioni diffuse da Gabriele Parpiglia, pare che l’azzurro stia pensando di partire per gli Stati Uniti per un nuovo consulto medico.

Questo consulto avrebbe come obiettivo il capire come procedere col percorso di riabilitazione e, tra le ipotesi, non sarebbe da escludere quella di una operazione.

Sinner, rischio operazione al ginocchio?

Jannik Sinner tornerà davvero per gli Australian Open? Al momento è difficile dare una risposta certa, certamente è quello che tutti gli amanti del tennis e dello sport si augurano.

Come abbiamo appena visto, pare che il tennista altoatesino sia pronto a partire per gli Stati Uniti al fine di ricevere un nuovo consulto medico, per capire come procedere con la riabilitazione con però anche l’ipotesi di doversi sottoporre a un intervento. Ricordiamo che al centro della questione c’è un’infiammazione alla bandelletta ileotibiale, ovvero la struttura che corre lungo la parte esterna della coscia fino al ginocchio. Sinner avrebbe già incontrato il professor Alberto Zangrillo e un’équipe dell’ospedale San Raffaele di Milano e pare che le indicazioni ricevute dai medici italiani sarebbero orientate verso una terapia conservativa, basata su riposo e trattamenti antinfiammatori. Sempre secondo le indiscrezioni, gli specialisti consultati in Italia non avrebbero ritenuto necessario ricorrere a un intervento chirurgico. Nei prossimi giorni probabilmente se ne saprà di più.