Una notizia inattesa colpisce il mondo della boxe professionistica mondiale che si è dovuta scontrare con il nemico più difficile da battere ovvero la morte di un atleta ma ancor prima una persona, che aveva dedicato tutta la sua vita al ring con l’obiettivo di migliorare sino a tentare di raggiungere i più alti traguardi nello sport.

Lee Reeves, una carriera tra Canada e Colombia ricca di successi

Lee Reeves, pugile di origine irlandese aveva svolto la propria carriera boxistica tra Canada e Colombia dove si è formato ed ha svolto gli incontri principali.

Il palmares da professionista è di tutto rispetto, con 16 vittorie su 18 incontri disputati, quindi una media di vittorie che sfiorava il 90% e che lo metteva in cima ai grandi della propria categoria.

Assieme alla propria agenzia aveva deciso di tornare in Europa per alcuni incontri, con l’obiettivo forse, di ristabilirsi nel continente che lo ha visto nascere, lasciando le radici sportive tra nord e sud america, una decisione che purtroppo non è andata come egli si augurava.

Il campione Lee Reeves è morto a 31 anni dopo tre mesi di coma

Lee Reeves era stato impegnato in un match lo scorso agosto alla 3Arena di Dublino dove ha fronteggiato il rivale Gary Cully.

Durante quell’incontro Reeves è stato colpito violentemente alla testa dal pugno sferrato dall’avversario. L’infortunio è parso immediatamente grave e i medici lo hanno trasferito in ospedale dove ha subito un delicato intervento chirurgico.

A seguito dell’operazione era stato posto in coma farmacologico, in questa condizione ci è rimasto per tre mesi, sino ad oggi 17 novembre quando ne è stato annunciato il decesso. La morte è sopraggiunta, come riporta SkyTG24, a seguito di un’infezione che si è rivelata fatale.

Reeves si è spento all’età di 31 anni con una carriera ed una vita ancora tutta da scrivere, sia la società che lo promuoveva, la Queensberry, che l’amico e allenatore Jonathan O’Brien lo hanno voluto ricordare. Di seguito riportiamo i loro comunicati:

La Queensbarry ne ricorda l’impegno profuso e l’esempio per la comunità – “Siamo tutti devastati, era un pugile immensamente talentuoso, oltre che un vero modello e un’ispirazione per la sua comunità“. – Più personale il ricordo dell’amico-allenatore: “Hai combattuto con tutte le tue forze fino alla fine, ti vogliamo un bene immenso“.