(Adnkronos) - Sono quasi 7mila, a quanto si apprende, gli emendamenti alla legge di bilancio complessivamente depositati, da maggioranza e opposizione, in commissione bilancio della Camera. Un pacchetto di 17 emendamenti unitari quello depositato dalle forze del centrosinistra. Proposte che copron...

(Adnkronos) – Sono quasi 7mila, a quanto si apprende, gli emendamenti alla legge di bilancio complessivamente depositati, da maggioranza e opposizione, in commissione bilancio della Camera.

Un pacchetto di 17 emendamenti unitari quello depositato dalle forze del centrosinistra. Proposte che coprono uno spettro ampio di questioni. Dal salario minimo allo spostamento di investimenti dalle armi alla scuola e dalla difesa all’edilizia sanitaria.

E poi sanità, pensioni, fondo affitti, dissesto idrogeologico. Alcuni coperti con risorse derivanti da extraprofitti. Sei sono a prima firma Pd: Rifinanziamento sanità; Congedi; Rivalutazione pensioni; Turn over scuola; Opzione donna; Zes e 5 x 1000. Cinque a prima firma M5S: Salario Minimo; Fondo affitti; Scuola: educazione affettiva e sessuale; Spostamento investimenti armi a scuola; Fiscal drag (coperta con extraprofitti).

Quattro a prima firma Avs: Fondo adattamenti climatici (con extraprofitti); Fondo dissesto idrogeologico (con extraprofitti); Ricercatori e spostamento investimenti difesa su edilizia sanitaria. Un emendamento a prima firma Iv ovvero la ⁠Start tax.

Maggioranza al lavoro questa mattina sulla legge di bilancio in vista della scadenza della presentazione degli emendamenti. Si è svolta oggi, riferiscono fonti della maggioranza, una riunione convocata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Il “confronto si è svolto in un clima di costruttiva collaborazione e ha consentito di approfondire le diverse fasi dell’iter parlamentare del provvedimento”.

“L’obiettivo”, assicurano le stesse fonti, è “di migliorare ulteriormente l’efficacia dell’impianto complessivo della manovra, reputato già molto solido, e di procedere in modo unitario nell’esame parlamentare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli impegni assunti dalla maggioranza”.

“Tutti i partecipanti” al vertice tra i leader di centrodestra di oggi, “hanno ribadito la volontà di mantenere in ordine i conti pubblici, assicurando che ogni proposta di modifica sia sostenuta da coperture certe e puntuali”, riferiscono fonti della maggioranza.

Raccontano di un vertice sostanzialmente interlocutorio. Al termine del confronto, fonti di maggioranza hanno assicurato che “è stata confermata l’attenzione prioritaria per l’adeguamento delle pensioni, il fondo sanitario, la scuola e il comparto sicurezza”. Ma, a quanto si apprende, pensioni e sanità resterebbero ancora nodi da sciogliere: si tratterebbe di trovare la quadra sulle risorse da destinare.

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