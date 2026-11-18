Nel complesso di vicolo Valdina è stata inaugurata una mostra su Pino Rauti nel centenario della sua nascita, dal titolo l’uomo, il politico e l’intellettuale. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio gratuito del Ministero della Cultura ed è stata realizzata con la collaborazione della Fondazione Alleanza Nazionale, del quotidiano Il Secolo d’Italia e di Radio Radicale.

Fin dai primi giorni l’esposizione ha suscitato reazioni contrastanti.

Il percorso espositivo e la presentazione del volume

Il percorso è documentale e multimediale, e non segue un ordine cronologico: l’obiettivo è offrire al visitatore un’esperienza immersiva, fatta di video, audio, edizioni storiche di Il Secolo d’Italia e Linea, oltre a materiali provenienti dall’archivio familiare degli eredi Rauti.

L’ingresso è libero e la mostra resterà aperta fino al 26 novembre. La mostra anticipa la presentazione di un volume che raccoglie una selezione dei discorsi politici e parlamentari dello storico segretario del Movimento sociale italiano, prevista per il 19 novembre nella Sala della Regina di Montecitorio.

La richiesta della Camera e le critiche delle associazioni

Secondo quanto riferito da fonti della Camera, l’istituzione ha chiesto agli organizzatori di rimuovere simboli e fotografie che possano, anche indirettamente, richiamare l’ideologia fascista. Sul fronte opposto, la Fondazione Memoria della Deportazione ha domandato che la Camera e il Ministero della Cultura ritirino il patrocinio. La presidente Floriana Maris ha condiviso lo sdegno già espresso dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, dall’Associazione Nazionale ex Deportati e dall’ANPI. Nella sua nota, la Camera dei Deputati viene descritta come un’istituzione nata dalla Resistenza e dalla Costituzione, che non dovrebbe riabilitare attraverso il revisionismo storico l’antidemocrazia e l’opposizione al sistema parlamentare.

Le repliche politiche e la difesa della memoria familiare

La figlia, Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa, ha risposto che le celebrazioni per i 100 anni dalla nascita rappresentano un dovere familiare e un’occasione per rileggere l’eredità culturale del padre. Secondo lei la mostra non pretende di riassumere la figura di Pino Rauti, ma ne propone una lettura attraverso documenti, audio, video e oggetti. Durante un intervento in aula sul ddl antisemitismo, Rossano Sasso di Futuro Nazionale ha ricordato di essere stato allievo politico di Rauti, sostenendo che lo storico segretario si sarebbe opposto agli strumenti repressivi contro il dissenso ideologico. La controreplica più dura è arrivata da Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera, secondo cui nella mostra circolano immagini con simboli del fascismo e del neofascismo, dalla divisa al ritratto di Mussolini, dalla bandiera della Repubblica sociale italiana alle croci celtiche, immagini che non possono trovare spazio nella casa della democrazia.