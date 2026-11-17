Social vietati ai minori di 13 anni e accesso limitato fino a 16: il governo ...

Social vietati ai minori di 13 anni e accesso limitato fino a 16: il governo ...

Social, il governo prepara un divieto per gli under 13 e limita l'accesso ai ragazzi fino a 16 anni con account collegati ai genitori.

Il governo prepara nuove regole per limitare l’accesso dei più giovani ai social network. Secondo quanto emerge dagli ambienti della maggioranza, mercoledì 18 novembre sarà presentato un emendamento al decreto Sicurezza che introduce un divieto totale per i minori di 13 anni e una serie di restrizioni per gli adolescenti tra i 13 e i 16 anni.

La proposta prevede che, in questa fascia d’età, l’accesso alle piattaforme sia consentito soltanto attraverso un account collegato a quello di un genitore. L’obiettivo è aumentare il controllo degli adulti sull’attività online dei figli e stabilire regole più precise per l’utilizzo dei social da parte dei minorenni.

La misura si inserisce nel dibattito europeo sulla protezione dei bambini e degli adolescenti in rete.

Tra i riferimenti c’è anche il progetto di regolamento europeo chiamato Kids Act, che punta a introdurre strumenti più efficaci per verificare l’età degli utenti.

Divieto fino a 13 anni e account collegati ai genitori per gli adolescenti

Il testo che la maggioranza si prepara a presentare prevede due livelli di limitazione. Per i bambini che non hanno ancora compiuto 13 anni sarebbe introdotto un divieto assoluto di accesso ai social network.

Non sarebbe quindi possibile creare e utilizzare autonomamente un profilo sulle piattaforme.

Per i ragazzi dai 13 ai 16 anni, invece, il divieto sarebbe parziale. L’accesso resterebbe possibile, ma soltanto attraverso un account collegato a quello dei genitori. In questo modo, gli adulti potrebbero avere un ruolo più diretto nella gestione dell’utilizzo dei social da parte dei figli.

Un altro aspetto importante riguarda la verifica dell’età. La proposta europea Kids Act prevede infatti l’impiego di sistemi di certificazione che permettano di accertare quanti anni abbia realmente una persona. L’intenzione è evitare che i minorenni possano aggirare i limiti semplicemente dichiarando un’età diversa al momento della registrazione.

Si tratta di un passaggio centrale per rendere effettivi i divieti: senza controlli affidabili, infatti, le restrizioni rischierebbero di essere facilmente superate attraverso false autodichiarazioni.

Il confronto con la Commissione europea e il disegno di legge

La possibilità di introdurre il divieto assoluto per i più piccoli sarebbe legata anche a un passaggio già avviato a livello europeo. L’Italia ha notificato alla Commissione europea il disegno di legge Mennun-Madia, avviando così un confronto con le istituzioni comunitarie sul contenuto delle nuove disposizioni.

Secondo quanto si apprende dagli ambienti della maggioranza, questo percorso avrebbe permesso di avviare un negoziato con la Commissione e ottenere il via libera al testo. Un passaggio considerato importante per evitare possibili contestazioni sul piano europeo.

Il riferimento è anche a quanto accaduto in Austria, dove una misura simile sarebbe andata incontro al divieto della Commissione europea. La notifica e il confronto preventivo con Bruxelles dovrebbero invece consentire all’Italia di procedere senza incorrere nello stesso problema.

L’emendamento al decreto Sicurezza rappresenta quindi il prossimo passaggio per trasformare la proposta in una norma. Resta da vedere quale sarà il testo definitivo e quali strumenti verranno previsti per controllare l’età degli utenti e garantire il collegamento tra gli account dei ragazzi e quelli dei genitori.