Il centrodestra sta preparando un emendamento da presentare al decreto Sicurezza, attualmente in fase di conversione alla Camera. La proposta, che secondo le informazioni disponibili sarebbe sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza in commissione Giustizia, prevede una stretta sull’accesso dei minori alle piattaforme digitali. Il termine per presentare emendamenti scade mercoledì.

Limiti di età per social e account autonomi

Secondo il testo, i ragazzi fino a 13 anni non potranno iscriversi ai social network né alle piattaforme di condivisione di video. Tra i 13 e i 16 anni, invece, sarà vietato aprire un account personale autonomo, ma resterà possibile accedere ai servizi con un profilo collegato a quello di un genitore.

Il divieto del profilo autonomo varrà quindi fino al compimento del sedicesimo anno di età.

La norma stabilisce inoltre che i contratti relativi ad account attivati in violazione di questi limiti siano nulli. Non potranno quindi costituire una base giuridica per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo sulla privacy.

Verifica dell’età e controlli

I fornitori dovranno verificare l’età degli utenti con una soluzione interoperabile con i portafogli europei di identità digitale. Sarà l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a definire, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, le modalità tecniche e operative per questo sistema.

Sarà la stessa Autorità a vigilare sull’applicazione della norma. In caso di violazione, potrà contestare l’inadempienza anche d’ufficio e concedere venti giorni per adeguarsi. Se la diffida resta senza effetto, potrà disporre il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino della conformità.

Esclusioni previste dalla norma

Il divieto non riguarda le enciclopedie online senza scopo di lucro, gli archivi didattici e scientifici non commerciali e i servizi progettati per la didattica e gestiti da istituti scolastici. Restano fuori anche le piattaforme open source di sviluppo software, salvo che non costituiscano un sistema di intelligenza artificiale soggetto al regolamento europeo, e i servizi usati esclusivamente per ricerca scientifica o gestiti dalle pubbliche amministrazioni.

Il Movimento 5 Stelle, con la senatrice Barbara Floridia, ha espresso favore al divieto, lamentando però il ritardo accumulato rispetto ad altri Paesi europei e il fatto che la misura sia inserita in un decreto che il partito contesta nel suo impianto.