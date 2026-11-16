Un volto della politica italiana ricordato per un ruolo importante in una delle città simbolo del nostro paese ha annunciato con sorpresa di voler tornare con maggior frequenza all’interno del panorama poltico italiano perché ha ritrovato la scintilla di cui aveva bisogno al fine di mostrare a chi l’aveva sostenuta che servivano idee concrete per farle dire nuovamente sì.

Il passato nel partito che l’aveva lanciata e il futuro ritrovato

Il suo percorso politico era iniziato all’interno di uno dei partiti nuovi della politica italiana che l’aveva vista appoggiare fedelmente le idee del suo ideatore, anche in un ruolo importante come quello che lei svolse da sindaca in una delle città più amate del paese.

Anni passati in quel ruolo cercando di innovare una città che ci prova da anni e che in alcuni aspetti era pure cambiata grazie al proprio operato. Consumata dall’esperienza aveva finito per togliersi dai riflettori pubblici e di tornare alla sua professione ovvero quella di avvocato.

Ora però qualcosa sembra essere rinato, il nuovo partito l’ha convinta di poter essere un elemento in grado di fornire il giusto contributo alla riuscita del piano sottoscritto davanti ai futuri elettori e quindi è pronta nuovamente a scendere in campo.

Virginia Raggi annuncia in tv il ritorno in politica

Virginia Raggi, ex sindaca di Roma, per il Movimento 5 Stelle è stata protagonista dell’ultima puntata del programma di La7 “Omnibus” ed ha fatto un annuncio che nessuno si aspettava.

“Le interlocuzioni sono con il Movimento 5 Stelle, è il mio partito è casa mia“, con queste parole ha messo a tacere i rumors che la davano vicino al partito dell’ex collega Alessandro Di Battista, svelando di fatto di tornare a casa e di candidarsi con il partito ora guidato da Giuseppe Conte.

Come riporta LiberoQuotidiano, Raggi ha spiegato di essere stata convinta dal programma uscito da “Nova”, in particolare i 20 punti emersi riportano alle origini del Movimento riprendendo di fatto guerre antiche e traslate in un contesto politico nuovo e più ampio.

Non resta che attendere quindi la conferma ufficiale del suo ritorno politico in vista delle elezioni politiche 2027.