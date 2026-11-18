Un’uscita in mare si è trasformata in un’operazione di soccorso particolarmente complessa al largo della Svezia. Un velista solitario è rimasto in difficoltà a causa di un’avaria al motore e delle condizioni meteorologiche avverse, con onde alte fino a quattro metri e forti raffiche di vento. Mentre lo skipper è stato recuperato con un elicottero e trasportato in ospedale, il suo yacht ha continuato a vagare senza equipaggio nel Mar Baltico, fino all’intervento dei soccorritori.

Il ketch alla deriva verso Rügen: interviene la nave Neuwerk per il recupero

Dopo il salvataggio dello skipper, lo yacht è rimasto senza equipaggio, continuando a derivare verso l’isola tedesca di Rügen. Le autorità svedesi hanno seguito i suoi spostamenti attraverso un localizzatore a bordo, avvisando i colleghi tedeschi quando l’imbarcazione ha raggiunto le loro acque.

Nella notte tra il 13 e il 14 novembre 2026, la nave polivalente Neuwerk è intervenuta a nord di Rügen, nei pressi di alcuni parchi eolici offshore. Il maltempo ha inizialmente impedito di agganciare il ketch per il traino, rendendo necessario installare un ulteriore trasmettitore per monitorarne la posizione.

Il recupero è riuscito soltanto nella mattinata del 14 novembre, quando la Neuwerk ha potuto rimorchiare lo yacht fino a Sassnitz.

Qui l’imbarcazione è stata affidata a una scialuppa di salvataggio della stazione locale della Società tedesca per il salvataggio dei naufraghi. I soccorritori hanno infine accompagnato il ketch in un ormeggio di emergenza, portando a termine l’intervento.

Velista in difficoltà al largo di Trelleborg: soccorso con l’elicottero in condizioni estreme

Momenti di paura al largo di Trelleborg, in Svezia, dove un velista che navigava da solo è stato tratto in salvo dopo aver perso il controllo della propria imbarcazione a causa di un guasto. Il ketch, uno yacht a vela lungo 46 piedi, aveva accusato problemi al motore che avrebbero impedito allo skipper di continuare a manovrarlo. La situazione è diventata particolarmente critica per le condizioni del mare, caratterizzato da raffiche di vento intenso e onde alte tra i tre e i quattro metri. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso svedesi, che hanno dovuto affrontare anche alcune difficoltà nella comunicazione con l’uomo.

A ricostruire la dinamica è stato Björn Alverfeldt, portavoce dell’Autorità marittima svedese. Una volta consegnato allo skipper un giubbotto salvagente, i soccorritori sono riusciti a portarlo in salvo: l’uomo si è tuffato in acqua ed è stato recuperato dall’elicottero attraverso il verricello. Successivamente è stato trasferito in ospedale, ma, secondo quanto comunicato dalle autorità svedesi, non avrebbe riportato lesioni gravi. Anche l’emittente televisiva svedese SVT ha riferito dell’operazione condotta nelle acque a sud di Trelleborg.