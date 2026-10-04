È semi-affondato dopo essersi girato su un fianco lo yacht di circa 30 metri che questa mattina, sabato 3 ottobre, è stato interessato da un violento incendio nel porticciolo Marina di Brindisi. L’imbarcazione è stata rimorchiata e adagiata a ridosso della diga di Punta Riso, lungo il margine del porto esterno. Il rogo è divampato intorno alle 9.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e il personale nautico del distaccamento porto. In un primo momento sembrava che le fiamme fossero state domate, ma poco dopo l’incendio si è riacceso con grande intensità. Fortunatamente non si registrano persone ferite. Sul posto è intervenuto anche il personale della Capitaneria di porto.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e potranno essere chiarite soltanto una volta completate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Lo yacht trainato fuori dagli ormeggi

La nuova fiammata ha reso necessario l’intervento di due rimorchiatori della compagnia Fratelli Barretta, l’Asmara e il Marietta Barretta, che hanno trainato lo yacht lontano dagli ormeggi per evitare possibili conseguenze sulle altre imbarcazioni presenti nel porticciolo.

Durante le operazioni, i vigili del fuoco hanno continuato a riversare sull’imbarcazione un massiccio getto d’acqua per cercare di contenere le fiamme. Il rogo ha prodotto una densa colonna di fumo nero, rimasta visibile per diversi chilometri.

Una volta allontanato dalla zona degli ormeggi, lo yacht è stato portato a ridosso della diga di Punta Riso. L’imbarcazione si è quindi girata su un lato, finendo parzialmente sommersa. Al momento non è stata ancora accertata l’origine della combustione. Gli investigatori potranno effettuare i rilievi necessari solo dopo che le fiamme saranno completamente spente e l’imbarcazione sarà stata messa in sicurezza.

I rilievi dell’Arpa: controllata aria e acqua

Sul luogo dell’incendio è intervenuto anche il personale dell’Arpa di Brindisi, diretto da Annamaria D’Agnano. I tecnici hanno effettuato alcuni rilievi istantanei sulla qualità dell’aria dopo lo spegnimento dell’incendio. Dai primi controlli non sono emerse anomalie nei parametri rilevati. L’attenzione si è concentrata anche sul mare, dove sono stati effettuati campionamenti per verificare l’eventuale presenza di perdite di idrocarburi provenienti dallo yacht.

Per conoscere gli esiti definitivi delle analisi e stabilire se vi siano stati eventuali sversamenti sarà però necessario attendere alcuni giorni. Nel frattempo proseguono le attività di messa in sicurezza dell’imbarcazione e dell’area portuale.