Due cacciatori sono stati trovati morti a Quiliano (Savona): sono in corso le indagini, l'ipotesi più accreditata è quella dello sparo accidentale e del suicidio.

Tragedia nei boschi questa mattina, mercoledì 18 novembre 2026. Due cacciatori sono stati infatti trovati morti a Quiliano (Savona): sono in corso le indagini, l’ipotesi più accreditata al momento è quella dello sparo accidentale e del suicidio. I dettagli di questa tragica vicenda.

Tragedia nei boschi: trovati morti due cacciatori

Questa mattina, mercoledì 18 novembre 2026, sono stati trovati morti nei boschi due cacciatori.

Le due vittime, una giovane, l’altra più anziana, sarebbero stati vittima di un tragico incidente di caccia nell’entroterra di Savona, a Quiliano. Sul posto sono intervenuti il personale della Croce Rossa di Quiliano, un’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Sono in corso tutti gli accertamenti al fine di capire che cosa sia successo esattamente.

Al momento le generalità dei due uomini non sono state ancora rese note.

Tragedia nei boschi, trovati morti due cacciatori: l’ipotesi choc

Tragedia nei boschi questa mattina, mercoledì 18 novembre 2026, a Quiliano, nell’entroterra di Savona, dove due cacciatori sono stati trovati morti. Sono subito partite le indagini, con la prima ipotesi che vedrebbe il cacciatore più anziano che avrebbe scambiato quello più giovane per un cinghiale sparandogli e uccidendolo.

Poi, una volta scoperto il tragico errore, si sarebbe tolto la vita. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Gli inquirenti stanno effettuando tutti i rilievi necessari a stabilire come siano andate esattamente le cose, se davvero si è trattato di un tragico incidente di caccia. Essenziali potranno essere anche le testimonianze di chi era presente in zona e che magari aveva incontrato i due cacciatori prima della tragedia. Le generalità delle due vittime come detto non sono al momento state rese note, si sa solo che uno dei due era più giovane dell’altro. Nei prossimi giorni probabilmente ci saranno ulteriori chiarimenti su quanto avvenuto questa mattina.