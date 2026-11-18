Una notizia che aveva lasciato molti sbigottiti perché di fronte alla morte di un ragazzo, nel fiore della sua vita, a causa di un tumore non si può restare indifferenti ed ancor di più quando si certifica che il decesso si sarebbe potuto posticipare se si fossero seguiti i normali procedimenti di cura, ovvero affidandolo agli ospedali.

Morte Francesco Gianello: la decisione della famiglia di curarlo grazie al “metodo Hamer”

La famiglia, quindi i due genitori, avevano deciso di curarlo avvalendosi del metodo Hamer, questo metodo si fonda sul presupposto, mai confutato a livello scientifico, che il tumore sia frutto di un trauma psicologico mai superato.

Ciò che accade è che il tumore, di cui la persona è affetta, non viene preso in tempo e non avvalendosi di terapie oncologiche, chemioterapiche o radioterapiche, questo si trasforma in malattia incurabile con il risultato del decesso garantito della persona.

Proprio quanto successe a Francesco Gianello che morì nel 2024 all’età di 14 anni a causa del tumore non curato e che secondo la procura si sarebbe potuto salvare qualora i genitori avessero deciso per le cure tradizionali.

Morte di Francesco Gianello, i genitori condannati a 2 anni di carcere per omicidio colposo

La corte d’assise ha riqualificato il decesso di Francesco come omicidio colposo nei confronti dei suoi due genitori, coloro che lo avevano curato avvalendosi del “metodo Hamer”.

Così Luigi Gianello e Martina Binotto, come riporta Leggo.it, sconteranno 2 anni di galera ciascuno per aver ucciso il loro figlio non affidandolo a strutture specifiche, come gli ospedali per curare il tumore che, come vale la pena di ricordare, fu scoperto ad uno stadio iniziale.

Un caso del genere è utile anche per far luce sulle terapie “fai da te” che molto spesso non sono supportate dalla medicina e rischiano di fare più male che bene al soggetto malato.