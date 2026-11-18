Forza Italia ha presentato un emendamento alla manovra con cui intende modificare lo spalma-crediti del Superbonus. La proposta prevede una spalmatura dimezzata dei crediti per le micro, piccole e medie imprese, con una durata complessiva di cinque anni invece dei dieci indicati nel testo della manovra.
Cosa prevede l’emendamento
Secondo la proposta, per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese con crediti complessivi fino a 500 mila euro, la quota annuale dei crediti utilizzabile in compensazione nel 2027 viene divisa in cinque quote annuali di pari importo. Ciascuna quota potrà essere utilizzata dal 2027 al 2031, mentre il testo attuale della manovra ne prevede dieci.
Il limite dei 500 mila euro
La misura si applica soltanto alle imprese che rientrano nella soglia di 500 mila euro di crediti complessivi. Per spalmatura si intende la distribuzione nel tempo dell’utilizzo dei crediti d’imposta, che così possono essere compensati in più anni. Con la modifica proposta, il periodo di utilizzo si riduce da dieci a cinque anni, con un’accelerazione dei tempi per le imprese interessate.