Nel centrosinistra la patrimoniale è diventata il punto più delicato della costruzione del programma. Il dossier sulle armi all’Ucraina non è ancora stato aperto al tavolo, e sarà affrontato nella riunione fissata per giovedì. Intanto a far discutere è la tassa sulle grandi ricchezze, che l’Alleanza Verdi e Sinistra considera una priorità non negoziabile.

Avs chiede la patrimoniale e Conte replica

Il capogruppo Nicola Fratoianni, parlando con i cronisti a Montecitorio, ha affermato: “Senza la patrimoniale non c’è la coalizione”. Angelo Bonelli ha aggiunto: “Senza queste cose inutile fare le primarie. O cambiamo l’Italia o rischiamo l’irrilevanza”. Le critiche sono rivolte a Giuseppe Conte, accusato di fare asse con Italia Viva per bloccare la proposta. Alla domanda se il Pd stia mediando, Bonelli ha risposto: “Per ora non molto”.

Avs rivendica il lavoro svolto negli ultimi anni per unire la coalizione e favorire il dialogo tra Pd e M5S. Fratoianni non esclude che il tavolo trovi un accordo: “I tavoli servono a questo”. Se però la discussione si chiudesse senza intesa, ha spiegato, il gruppo di quattro leader si confronterebbe direttamente. Un incontro tra i leader non è ancora stato fissato.

Conte a Roma Tre: il tavolo non si rompe

Mentre Fratoianni parlava alla Camera, Conte presentava il suo libro all’Università Roma Tre. Il leader del Movimento 5 Stelle ha dichiarato di condividere l’idea di colpire le grandi ricchezze finanziarie e di adeguare il sistema al principio di progressività. “Il tavolo non si rompe, si discute e si ricompone”, ha detto, chiedendo di lasciare lavorare i tecnici su misure concrete.

18 emendamenti unitari sulla manovra

Sul fronte della manovra il tavolo dedicato agli emendamenti comuni ha prodotto un pacchetto di 18 emendamenti unitari, che formano la base del programma economico. Tra le misure figurano sanità, scuola, salario minimo, affitti e dissesto idrogeologico. Il confronto è stato acceso sulle coperture, individuate negli extraprofitti. Il M5S ha trovato la freddezza di Italia Viva e ha lasciato per un momento i lavori, prima di un accordo finale.

Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, ha spiegato che la condivisione sulle coperture è arrivata con uno sforzo maggiore, perché il vincolo di copertura per ogni emendamento limita le leve disponibili a chi non governa. Le risorse, ha precisato, arrivano dalle società energetiche e non dalle banche. Tra i testi a prima firma Pd ci sono rifinanziamento della sanità, congedi, rivalutazione delle pensioni e Opzione donna. Il M5S ha presentato il salario minimo e il fondo affitti, mentre Avs ha proposto il fondo per il dissesto idrogeologico. Nel tardo pomeriggio si è aggiunta anche la misura per lo sblocco del turnover nella pubblica amministrazione.