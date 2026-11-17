Un velivolo militare russo è precipitato nella Siberia occidentale, causando la morte di tutte le 19 persone a bordo. La notizia è stata diffusa dal ministero della Difesa russo, che ha riportato le prime valutazioni sull’accaduto.

L’aereo coinvolto è un Antonov An-12, un velivolo da trasporto precipitato in un’area priva di insediamenti vicino alla città di Kemerovo, a circa 3.000 km a est di Mosca.

Di solito l’equipaggio di questo aereo conta sei persone.

Le prime ipotesi sul guasto tecnico

Secondo le informazioni preliminari, la causa dello schianto sarebbe un guasto alle apparecchiature. Gli esperti dell’aeronautica militare stanno esaminando i dati disponibili, ma le conclusioni non sono ancora definitive. Il ministero ha dichiarato che una commissione delle Forze aerospaziali russe è al lavoro sul posto per chiarire tutte le circostanze dell’incidente.

Il governatore regionale Ilya Seredyuk ha pubblicato su Telegram un aggiornamento dal luogo dell’accaduto, spiegando che le squadre di emergenza avevano già spento un incendio. Anche i soccorritori collaborano alle verifiche. In un video diffuso online, Seredyuk ha mostrato il sito vicino al villaggio di Yagunovo e ha precisato che l’aereo stava sorvolando la regione quando è precipitato.

L’indagine e la storia del modello

Il Comitato investigativo, la principale agenzia russa per le indagini penali, ha avviato un’inchiesta sulle possibili violazioni delle norme di sicurezza del volo. Si tratta di una procedura abituale dopo gli incidenti aerei.

L’An-12 è un turboelica a quattro motori di produzione sovietica, in servizio dalla fine degli anni Cinquanta. Ne sono stati costruiti più di 1.000 esemplari e alcuni risultano ancora operativi in Russia e in altri paesi. Pochi mesi prima, a settembre, un bombardiere militare russo Tupolev Tu-95 era precipitato nella regione orientale di Amur, uccidendo sei membri dell’equipaggio e ferendone un settimo.