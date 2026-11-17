Allo scadere del termine per la presentazione, in commissione Bilancio risultano depositati circa 6.600 emendamenti alla legge di bilancio 2027. La maggioranza ne ha presentati circa duemila: 307 portano la firma di Fratelli d’Italia, circa 800 di Forza Italia e quasi 900 sono riconducibili alla Lega. Noi Moderati ne ha consegnati 12, mentre Pd e M5s superano complessivamente quota 3mila.
Le proposte del centrosinistra e del Movimento 5 stelle
Le opposizioni hanno depositato un pacchetto unitario che tocca salario minimo, scuola, pensioni, fondo affitti e dissesto idrogeologico. Il Pd conta sei proposte a prima firma, tra rifinanziamento della sanità, congedi, rivalutazione delle pensioni e Opzione donna. Il M5s ne ha presentate cinque, tra cui salario minimo e fiscal drag coperto con gli extraprofitti.
Il gruppo pentastellato, con 1.600 proposte del Pd e 18 emendamenti unitari, sostiene che la legge sia alla deriva. “Il M5s ha presentato 1.500 emendamenti a una Legge di bilancio alla deriva, in preda alle convulsioni interne a Governo e maggioranza”, si legge in una nota dei deputati della Commissione Bilancio. “Le nostre proposte puntano a rifinanziare come si deve la sanità, colmando il gap sempre più ampio tra Fondo sanitario nazionale e spesa sanitaria pubblica”.
Italia Viva, pensioni e nodi della maggioranza
Italia Viva propone una quattordicesima per insegnanti, infermieri e forze dell’ordine, oltre alla Start tax per gli under 35. Nella maggioranza, invece, la riunione convocata da Giorgia Meloni con Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Giancarlo Giorgetti ha confermato priorità su pensioni, fondo sanitario, scuola e sicurezza. Pensioni e sanità restano però senza una soluzione sulle risorse. Sui condoni si lavora a tre capitoli: il primo sblocca le richieste pregresse dei Comuni, il secondo consente alle Regioni nuovi condoni, con effetti soprattutto in Campania, e il terzo, ancora in valutazione, riguarda piccoli interventi non strutturali.