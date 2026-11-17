Scade il termine per gli emendamenti alla manovra 2027 e i partiti rivedono pensioni, sanità e scuola, mentre torna il tema dei condoni.

Allo scadere del termine per la presentazione, in commissione Bilancio risultano depositati circa 6.600 emendamenti alla legge di bilancio 2027. La maggioranza ne ha presentati circa duemila: 307 portano la firma di Fratelli d’Italia, circa 800 di Forza Italia e quasi 900 sono riconducibili alla Lega. Noi Moderati ne ha consegnati 12, mentre Pd e M5s superano complessivamente quota 3mila.

Le proposte del centrosinistra e del Movimento 5 stelle

Le opposizioni hanno depositato un pacchetto unitario che tocca salario minimo, scuola, pensioni, fondo affitti e dissesto idrogeologico. Il Pd conta sei proposte a prima firma, tra rifinanziamento della sanità, congedi, rivalutazione delle pensioni e Opzione donna. Il M5s ne ha presentate cinque, tra cui salario minimo e fiscal drag coperto con gli extraprofitti.

Il gruppo pentastellato, con 1.600 proposte del Pd e 18 emendamenti unitari, sostiene che la legge sia alla deriva. “Il M5s ha presentato 1.500 emendamenti a una Legge di bilancio alla deriva, in preda alle convulsioni interne a Governo e maggioranza”, si legge in una nota dei deputati della Commissione Bilancio. “Le nostre proposte puntano a rifinanziare come si deve la sanità, colmando il gap sempre più ampio tra Fondo sanitario nazionale e spesa sanitaria pubblica”.

Italia Viva, pensioni e nodi della maggioranza

Italia Viva propone una quattordicesima per insegnanti, infermieri e forze dell’ordine, oltre alla Start tax per gli under 35. Nella maggioranza, invece, la riunione convocata da Giorgia Meloni con Antonio Tajani, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e Giancarlo Giorgetti ha confermato priorità su pensioni, fondo sanitario, scuola e sicurezza. Pensioni e sanità restano però senza una soluzione sulle risorse. Sui condoni si lavora a tre capitoli: il primo sblocca le richieste pregresse dei Comuni, il secondo consente alle Regioni nuovi condoni, con effetti soprattutto in Campania, e il terzo, ancora in valutazione, riguarda piccoli interventi non strutturali.