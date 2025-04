Sembrava una storia uscita da un film dell’orrore, ma è accaduta davvero, in una tranquilla cittadina del Sud Sardegna. Il corpo di una madre tenuto nascosto per mesi in un freezer, la scoperta shock dei carabinieri, e ora una confessione tanto breve quanto agghiacciante: il figlio rompe il silenzio e racconta la verità.

Scoperto il corpo della madre in freezer il 28 agosto

Sandro Mallus, 55 anni, è stato denunciato per truffa aggravata e occultamento di cadavere dopo il tragico ritrovamento il 28 agosto a Sarroch.

L’autopsia, eseguita lunedì 2 settembre dal medico legale Roberto Demontis, ha confermato le ipotesi iniziali: Rosanna Pilloni, 78 anni, sarebbe deceduta per cause naturali nel gennaio di due anni fa, durante il periodo del Covid. A riferirlo ai Carabinieri è stato lo stesso figlio, che ha ammesso di non aver mai denunciato la morte della madre. Dai rilievi medici è emerso che la donna era in condizioni di salute precarie: da tempo assumeva farmaci e in molti erano a conoscenza delle sue fragilità.

Scoperto il corpo della madre in freezer: la drammatica verità dietro il gesto

Sandro Mallus ha confessato di aver nascosto nel freezer il corpo della madre, Rosanna Pilloni, per continuare a riscuotere la sua pensione. Davanti al pubblico ministero Giangiacomo Pilia, l’uomo, assistito dall’avvocata Michela Zanda, avrebbe raccontato che la madre è morta il 5 gennaio 2022, spiegando di averla trovata priva di vita dopo aver notato difficoltà respiratorie. In preda al panico, avrebbe deciso di conservarne il corpo nel congelatore e realizzato un piccolo altarino con la sua foto.

La Procura ora valuta l’ammontare della truffa ai danni dell’Inps: Mallus avrebbe incassato indebitamente la pensione della madre per oltre due anni.