L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere

Un uomo di 54 anni è stato denunciato per truffa aggravata e occultamento di cadavere. L’uomo, infatti, ha nascosto il cadavere della madre nel freezer per continuare a percepire la sua pensione.

Il cadavere nascosto nel freezer

L’indagine nei confronti del 54enne, residente a Sarroch nel cagliaritano, è partita in seguito a una segnalazione. I militari si sono recati nella casa dove l’uomo viveva con la madre 78enne e, dopo aver compiuto un’ispezione dell’abitazione, hanno rinvenuto il corpo della donna all’interno di un congelatore al piano terra. Gli investigatori ritengono che la donna sia morta per cause naturali e il figlio ne abbia occultato il cadavere per continuare a percepire la sua pensione. Sembra, secondo i primi accertamenti, che il corpo fosse lì da circa due anni, forse dal periodo del Covid. La salma è stata posta sotto sequestro e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Le accuse nei confronti del figlio

Il 54enne è stato denunciato in stato di libertà per truffa aggravata ai danni dello Stato e occultamento di cadavere. I carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni con le indagini per scoprire ulteriori dettagli sulla vicenda.