Tutto è iniziato dopo una segnalazione in via Passariello, a Pomigliano d’Arco, dove un gruppo di residenti ha allertato la polizia per un tentativo di furto ad un appartamento. Le autorità hanno fermato un cittadino straniero e hanno scoperto che aveva poco prima abbandonato sul cavalcavia un’automobile rubata. Giunti sul posto, i carabinieri hanno ritrovato il cadavere di un uomo chiuso nel bagagliaio della stessa.

Il furto nell’appartamento: fermato il ladro

Si tratta di un ladro d’appartamento, su cui pendeva anche un mandato europeo. È questo l’identikit dell’uomo fermato oggi dai carabinieri di Napoli, dopo una segnalazione proprio per tentato furto in una casa. L’uomo, perquisito dagli agenti, aveva con sé 561 euro in contanti, cifra che aveva subito fatto sospettare gli uomini dell’Arma. Qualche ora dopo, si è scoperto che l’uomo aveva abbandonato un’auto rubata presso il casello di Pomigliano.

Trovato un cadavere nel bagagliaio di un’auto: si indaga

Giunti sul posto, i carabinieri hanno perquisito il mezzo e si sono trovati di fronte ad una scena raccapricciante: nel bagagliaio era presente il cadavere di un uomo, non ancora identificato. Le telecamere di sicurezza incastrano il ladro: è stato lui ad abbandonare lì il mezzo. Ora l’uomo è stato arrestato, mentre si indaga ancora sulla morte sospetta.