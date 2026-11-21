(Adnkronos) - I primi complimenti dopo la finale agguantata a Torino vanno a un pubblico che ormai sente quasi come 'suo': "I messaggi per me? Anche quando gioco contro Sinner, qui in Italia sento di non avere mai tutto lo stadio contro. E penso sia già un bel passo avanti...". Carlos Alcaraz, vi...

(Adnkronos) – I primi complimenti dopo la finale agguantata a Torino vanno a un pubblico che ormai sente quasi come ‘suo’: “I messaggi per me? Anche quando gioco contro Sinner, qui in Italia sento di non avere mai tutto lo stadio contro. E penso sia già un bel passo avanti…”. Carlos Alcaraz, vittorioso nella semifinale delle Atp Finals contro Ben Shelton, è pronto a giocarsi l’ultimo atto del Torneo dei Maestri contro uno tra Zverev e Medvedev e sa di avere dalla sua un possibile ‘alleato’: “Mi sento davvero amato ogni volta che vengo qui.

È pazzesco vedere l’energia che ricevo durante ogni allenamento e in ogni partita”.

Il numero 3 del ranking Atp si è sempre trovato alla grande in Italia, anche a livello giovanile: “Ho ottenuto ottimi risultati ogni volta che sono venuto qui in Italia, non solo a livello Atp ma anche nei tornei Juniores, Under 14 e in tutte le altre categorie.

E ciò dimostra quanto io mi senta bene qui…”. A rendere tutto più facile è il grande tifo: “Adoro giocare davanti a questa gente, sono tutti davvero appassionati e non mi sorprende. Il modo in cui l’Italia gestisce il tennis è fantastico”.

Dopo il match vinto contro Shelton, Alcaraz ha dato qualche coordinata sulle sue condizioni: “Oggi è stato un test importante per capire a che punto sono fisicamente e penso sia andata alla grande.

Mi sento benissimo, mi sto allenando intensamente”. Con qualche doverosa accortezza in vista degli ultimi impegni stagionali: “Non mi sto spingendo al limite. Se non avessi avuto questo problema alla gamba, avrei potuto muovermi in modo un po’ diverso”. Forse anche con più intensità. “Mi sto però rendendo conto che devo solo stare attento e che a volte non devo spingermi al limite in certi movimenti, su certi colpi, su certe palle. Ora cercherò di essere al meglio per la partita di domani”.

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