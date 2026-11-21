Una forte scossa nel Perù centrale, avvertita fino a Lima e nella regione amazzonica. Ecco cosa ha detto l'Istituto geofisico peruviano.

Un sisma di magnitudo 6,7 ha colpito il Perù centrale nella serata di venerdì 20 novembre 2026. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. A dare l’informazione è stato l’Istituto geofisico peruviano (Igp), che ha diffuso i dati tecnici della scossa.

La scossa è avvenuta alle 19:09 ora locale, corrispondenti all’1:09 ora di Roma.

Il terremoto è stato registrato a 30 chilometri a nord-ovest della città di Junín, a una profondità di 129 chilometri. Le coordinate indicate dall’Igp sono latitudine -10,97 e longitudine -76,19.

Epicentro, profondità e intensità

Secondo l’Igp, la scossa ha registrato un’intensità V nella zona di Junín. Il direttore dell’Istituto, Hernando Tavera, ha spiegato a Latina Noticias che la profondità del terremoto ha avuto un effetto sulla sua forza percepita.

“Nonostante la sua magnitudo e la sua profondità, non è stato così intenso come lo sarebbe stato a una profondità minore”, ha affermato.

Tavera ha descritto anche l’area interessata dalla scossa. “Ha scosso l’intera regione centrale del Perù. Dalla zona di Ancash a Ica e verso la zona di Junín, arrivando praticamente ai margini della giungla”.

Le autorità riferiscono che il terremoto è stato percepito in gran parte del Paese, compresa la regione amazzonica.

Scossa avvertita a Lima

La scossa è stata sentita anche nella capitale. A Lima, distante circa 150 chilometri in linea d’aria da Junín, le famiglie hanno lasciato le proprie abitazioni dopo aver avvertito il terremoto. Il quotidiano peruviano El Comercio ha riferito che la popolazione l’ha percepito con un’intensità da moderata a forte.

Le raccomandazioni dopo la scossa

L’Istituto di Defensa Civil (Indeci) consiglia di tenere pronta una mochila di emergenza, cioè uno zaino con il necessario per le prime ore. In caso di sisma, l’Indeci invita a conservare la calma e a tenersi lontani da finestre, scaffali e oggetti che possano cadere o rotolare lungo la via di evacuazione.

Tavera ha ricordato che il Perù è un Paese altamente sismico. Il presidente esecutivo dell’Igp ha sottolineato la necessità di prepararsi a un evento di intensità maggiore. Secondo l’Igp, il sisma di venerdì è avvenuto nella stessa area da cui provengono altre scosse registrate nei giorni precedenti, di intensità minore.