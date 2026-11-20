La classifica prende in esame l’andamento del fatturato nel periodo 2022-2025, attraverso il tasso annuo composto di crescita, offrendo una fotografia delle imprese che hanno saputo consolidare il proprio sviluppo nel tempo. Per La Mercurio, il risultato rappresenta un riconoscimento del percorso intrapreso e della capacità di rafforzare la propria presenza in un mercato, quello dell’ingegneria e dei servizi tecnici, attraversato da profonde trasformazioni.

Ingegneria, riqualificazione e transizione energetica: le sfide del mercato

La crescita dell’azienda si inserisce in uno scenario in cui la complessità degli interventi, la riqualificazione del patrimonio immobiliare, la transizione energetica e l’evoluzione tecnologica richiedono competenze sempre più integrate. La capacità di affiancare alla progettazione una visione complessiva degli interventi, dalla gestione tecnica al coordinamento delle diverse professionalità, costituisce un elemento centrale per rispondere alle nuove esigenze di committenti pubblici e privati.

Nel corso del proprio percorso, La Mercurio ha sviluppato esperienze in ambiti e contesti differenti, confrontandosi con interventi di particolare complessità. Tra questi, le attività sul patrimonio residenziale di ALER Milano, che interessano oltre 2.000 alloggi, gli interventi sulla copertura della Galleria Vittorio Emanuele II e i lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Piacenza. Esperienze che testimoniano la varietà delle competenze messe in campo e la capacità di operare in contesti caratterizzati da esigenze tecniche e organizzative articolate.

Valeria Brambilla: «La crescita nasce dalla qualità del lavoro e dalle competenze»

«Il passaggio dal 221° al 34° posto è un risultato che ci rende orgogliosi, ma soprattutto rappresenta un’occasione per riconoscere il valore del percorso compiuto», dichiara Valeria Brambilla, socia di La Mercurio e referente per la promozione e il marketing. «La crescita non è mai il frutto di un singolo elemento: nasce dalla qualità del lavoro, dalle competenze delle persone, dalle scelte organizzative e dalla capacità di interpretare un mercato che cambia. Il primo posto nella nostra categoria conferma che stiamo costruendo un posizionamento riconoscibile, fondato sulla concretezza dei progetti e sull’affidabilità delle soluzioni».

Digitalizzazione e intelligenza artificiale: l’innovazione entra nei servizi

In un settore nel quale innovazione e competenza tecnica sono sempre più determinanti, la sfida non consiste soltanto nell’adottare nuove tecnologie, ma nel renderle parte integrante dei processi e dei servizi. Digitalizzazione, strumenti evoluti di progettazione e nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale stanno modificando il modo di sviluppare e gestire gli interventi. Per le società di ingegneria, questo significa investire nell’aggiornamento professionale e nell’organizzazione, oltre che nella capacità di trasformare l’innovazione in risultati concreti.

«Anche il modo di comunicare il valore di un’impresa deve evolvere», prosegue Brambilla. «Non si tratta semplicemente di aumentare la visibilità, ma di rendere comprensibile ciò che distingue una realtà come la nostra: le competenze che esprime, la qualità delle relazioni che costruisce e il contributo che è in grado di offrire. La reputazione si consolida nel tempo, attraverso la coerenza tra ciò che si racconta e ciò che si realizza».

La crescita di La Mercurio guarda al futuro

Il risultato ottenuto nella classifica Campioni della Crescita 2027 segna dunque una tappa importante per La Mercurio. Il salto nella graduatoria e la leadership nella propria categoria restituiscono la dimensione di un percorso di sviluppo che guarda oltre il dato economico: verso il consolidamento delle competenze, l’innovazione dei processi e la capacità di affrontare con solidità le trasformazioni del mercato, facendo leva sul valore delle persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda, sulle loro competenze e sulla capacità di tradurle in risultati concreti.