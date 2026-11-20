Dalle metafore belliche alla cultura della collaborazione: perché un linguaggio aziendale più consapevole può contribuire a costruire ambienti di lavoro inclusivi e sostenibili

In un’epoca segnata da continui conflitti, riscopriamo con trasporto una vocazione pacifica; eppure, resta da chiedersi quanto il nostro agire quotidiano rifletta realmente questi ideali di armonia. Pensiamo ad esempio alla comunicazione interna nelle nostre aziende. La comunicazione professionale attinge costantemente al repertorio bellico (conquista di quote di mercato, strategie d’attacco, battaglie dei prezzi) o agonistico (fare gioco di squadra, attaccare il mercato, segnare un gol), trascurando del tutto il pacifismo e la lotta non violenta.

Si evidenzia così un paradosso tra la retorica aggressiva adottata e la formale adesione delle organizzazioni ai principi dell’inclusione e della diversità.

Sebbene queste espressioni offrano un’immediata sensazione di dinamismo e competitività, rischiano di impoverire la comunicazione interna ed esterna, promuovendo una visione aggressiva, escludente o stereotipata del lavoro. L’uso sistematico del lessico militare e sportivo presenta diversi punti critici: innanzitutto, alimenta una vera e propria cultura dell’avversario, frammentando il mercato tra alleati e nemici e riducendo la complessità delle dinamiche economiche a un semplice gioco a somma zero.

Inoltre, l’impiego di gerghi bellici o calcistici crea barriere culturali e rischia di rivelarsi poco inclusivo o del tutto estraneo a diversi interlocutori. Infine inquadrare gli obiettivi lavorativi come trincee da difendere o scontri da vincere genera uno stato di pressione e tensione costante, a discapito di un clima di collaborazione sereno e sostenibile.

Dalle parole di guerra a un lessico di collaborazione e sostenibilità

Iniziare un percorso di revisione del lessico aziendale significa esercitare “un’obiezione di coscienza” verso schemi comunicativi automatici, scegliendo consapevolmente parole che riflettano valori come la sostenibilità, l’ascolto, la co-creazione e l’innovazione collaborativa. Per superare questi limiti, è possibile adottare diversi paradigmi espressivi alternativi.

Nel paradigma ecologico e sistemico, le espressioni legate alla conquista del mercato o all’occupazione del territorio lasciano il posto a concetti quali nutrire l’ecosistema, coltivare relazioni e generare valore. Un approccio scientifico ed esplorativo preferisce sostituire l’idea di attaccare il target con quelle di sperimentare, esplorare nuovi ambiti e tracciare nuove rotte. Guardando al mondo della musica e dell’architettura, la metafora del fare gioco di squadra evolve verso l’armonizzazione delle competenze e una gestione corale dei talenti, mentre la retorica della battaglia dei prezzi si trasforma nella volontà di edificare partnership durature e consolidare fondamenta solide per il futuro.

In conclusione il linguaggio non si limita a descrivere la realtà aziendale, ma la plasma attivamente: promuovere un lessico più consapevole, inclusivo e orientato alla costruzione piuttosto che allo scontro permette di definire una cultura d’impresa moderna, etica e resiliente.

Francesco d’Assisi e la lezione dell’ascolto nelle organizzazioni

Per plasmare un’autentica cultura di pace muovendo proprio dalle nostre organizzazioni, possiamo trarre profonda ispirazione dal pensiero di Francesco d’Assisi. La sua testimonianza offre un paradigma di grande attualità per il contesto aziendale contemporaneo, dimostrando come l’armonia non sia una semplice astrazione, bensì un cantiere quotidiano fondato sulla coltivazione delle relazioni, sulla valorizzazione dell’altro e sull’uso consapevole del linguaggio. La sua opera ha superato storiche barriere culturali e comunicative: lo straordinario incontro con il Sultano Malik al-Kamil del 1219, in una stagione d’aspri conflitti, ne incarna il principio supremo. Anziché ricercare la supremazia o la conquista dell’interlocutore, Francesco sceglie di promuovere l’ascolto attivo e l’innovazione collaborativa. Trasposta nella vita d’impresa, tale visione richiede di superare la cultura dell’avversario e le logiche di contrapposizione interna, orientando il confronto con i colleghi verso una comprensione profonda, lontana da automatismi e barriere ideologiche.

La comunità aziendale come armonizzazione delle competenze

Nel definire la propria comunità come “frati minori”, Francesco ha promosso un modello aperto ed equo, riducendo le rigidità gerarchiche a favore della cooperazione e del valore del lavoro. Questo approccio sposta il baricentro dall’affermazione individuale verso una vera e propria armonizzazione delle competenze e gestione corale dei talenti. Chi sceglie tale rotta non concepisce gli obiettivi come trincee da difendere, ma si impegna a nutrire l’ecosistema aziendale, trasferendo conoscenze e sostenendo i membri dell’organizzazione nei momenti di maggior pressione.

La pace in azienda comincia dalla conversione personale

In conclusione, l’insegnamento francescano ci dimostra che un clima lavorativo sereno e sostenibile si costruisce giorno per giorno: occorre trasformare le tensioni attraverso l’ascolto, la co-creazione e un registro linguistico pacifico, ricordando che al centro di ogni dinamica economica deve permanere la centralità intangibile della persona. Riscoprire il valore delle parole significa, in fondo, restituire un’anima al nostro lavoro: perché la vera rivoluzione comincia da come scegliamo di parlarci, ogni giorno. Tuttavia, prima ancora che nei processi organizzativi, la costruzione di una pace autentica esige una profonda conversione personale. Non vi può essere una vera armonia nelle nostre aziende se non cominciamo a coltivare la pace nelle nostre vite quotidiane, nei gesti più semplici e nelle relazioni intime. È da questo rinnovamento interiore che scaturisce la forza etica necessaria per trasformare il nostro modo di stare al mondo e, di conseguenza, il nostro modo di lavorare.