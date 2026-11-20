(Adnkronos) - “Harvard è più vecchia dell'America: è nata nel 1636, mentre gli Stati Uniti sono venuti dopo. È un'università esclusiva, con una reputazione e una competenza riconosciute a livello mondiale. Non soltanto sul piano accademico, ma anche culturale, perché comprende tante discipl...

(Adnkronos) – “Harvard è più vecchia dell’America: è nata nel 1636, mentre gli Stati Uniti sono venuti dopo. È un’università esclusiva, con una reputazione e una competenza riconosciute a livello mondiale. Non soltanto sul piano accademico, ma anche culturale, perché comprende tante discipline: dalle materie umanistiche alle scienze, fino all’economia. Inoltre, abbiamo moltissimi studenti internazionali: è un’università molto internazionale, che accoglie persone da tutto il mondo”.

Lo ha dichiarato Imma De Vivo, professoressa e genetista di Harvard, intervenuta all’incontro “250 anni di leadership e innovazione: università e società negli Stati Uniti”, organizzato al Centro Studi Americani di Roma. L’evento rientra nell’ambito del Festival della Cultura Americana, quest’anno dedicato ai 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti.

“Quando si pensa a un’università americana, il primo nome che viene in mente è subito Harvard.

Il suo ruolo nella cultura degli Stati Uniti è importante proprio per la sua storia e il suo prestigio, ma anche per il legame con l’arte, la musica, la filosofia e discipline come il diritto. Harvard è un’istituzione profondamente americana, un’icona degli Stati Uniti. Anche il suo campus, con il verde e gli spazi che spesso si vedono in televisione, è diventato un simbolo: Harvard e America sono due realtà che non si possono separare”.

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