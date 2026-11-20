(Adnkronos) - "Vladimir Putin vuole la fine della guerra in Ucraina. Ci sono ottime possibilità". Donald Trump si mostra ottimista sulla soluzione negoziale del conflitto tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti ha tenuto oggi, venerdì 21 novembre, una conferenza stampa alla Casa Bia...

(Adnkronos) – “Vladimir Putin vuole la fine della guerra in Ucraina. Ci sono ottime possibilità”. Donald Trump si mostra ottimista sulla soluzione negoziale del conflitto tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti ha tenuto oggi, venerdì 21 novembre, una conferenza stampa alla Casa Bianca, all’indomani del vertice trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e Putin di Shenzhen in Cina.

Con lui nella briefing room della Casa Bianca il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente JD Vance, entrambi tra i possibili candidati repubblicani alla presidenza nel 2028. Tanti i temi toccati la politica estera, le elezioni di Midterm e l’economia.

Trump ha ribadito che, durante il loro incontro bilaterale, Putin ha espresso la volontà di porre fine per via diplomatica alla guerra tra Russia e Ucraina.

“I colloqui stanno andando molto bene. Penso che ci siano davvero ottime possibilità di farcela”, ha detto il presidente americano.

“Ho chiesto a Putin: ‘Avresti iniziato la guerra con me presidente?’. Lui ha detto: ‘No, non sarebbe mai successo’. È stata gestita molto male dal nostro Paese” ha detto Trump. “Mi ha molto onorato che il presidente Xi abbia accolto il nostro Paese all’aereo.

Non ha accolto me, ha accolto il nostro Paese. Non l’aveva mai fatto prima e questo significa che rispetta il nostro Paese. Ieri sera siamo rientrati da una delle visite presidenziali in Asia di maggior successo della storia americana”.

Trump ha poi rivendicato quello che ha definito “il volo più lungo mai effettuato dall’Air Force One”, spiegando che il nuovo aereo presidenziale può coprire la tratta senza fermarsi per fare rifornimento. “La Cina è rimasta molto colpita e anche la Russia”, ha aggiunto.

“L’Iran vuole un accordo, ma non vuole un accordo che sia accettabile per me” ha detto il tycoon, sostenendo di volere “un vero accordo, non uno fasullo”. Ha definito, poi, l’operazione contro l’Iran una “piccola mossa militare”.

Trump ha definito “stupidi” quanti criticano i suoi rapporti con il presidente russo Vladimir Putin e con quello cinese Xi Jinping. Il presidente americano ha risposto in conferenza stampa alla Casa Bianca alle critiche per aver chiamato Putin “amico”. “Abbiamo un ottimo rapporto. E, tra l’altro, è una cosa positiva – ha detto -. Gli stupidi, alcuni dei quali sono in questa sala, dicono: ‘Oh, è terribile. Va d’accordo con loro’. Io vado d’accordo con la Russia. Vado d’accordo con la Cina. Vado d’accordo con molte persone. Con alcune non vado d’accordo”.

Trump lamenta le reazioni della borsa di Wall Street al risultato delle elezioni di Midterm. “Abbiamo perso 4.000 miliardi di dollari dalle elezioni perché il mondo non è contento di chi ha ottenuto buoni risultati al voto”. “Io non ero sulla scheda – ha aggiunto -. Spero che ve lo ricordiate”.

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