Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato gli ucraini a passare dalla parte della Russia, sostenendo che questa sia la scelta giusta dal lato della storia, nonostante le tragedie che si consumano ogni giorno. Il messaggio arriva mentre l’invasione su larga scala dell’Ucraina, cominciata nel , si avvicina all’inizio del suo sesto anno di conflitto.

L’appello di Putin al regista serbo Kusturica

Le dichiarazioni sono state rilasciate al regista serbo Emir Kusturica, che le ha raccolte per un documentario. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stato TASS, Putin ha detto: «Vorrei dire: venite dalla nostra parte, perché è il nostro lato comune, il lato giusto della storia».

Il presidente ha poi precisato che non intendeva necessariamente una fusione in un unico Stato, ma un’unificazione nel senso più ampio del termine, finalizzata a obiettivi comuni. Non ha però spiegato in che cosa consisterebbero concretamente questi obiettivi.

Il leader russo insiste da tempo sulla tesi di una storia condivisa tra russi e ucraini, un tema che ha accompagnato la sua linea politica fin dall’avvio dell’offensiva del 2022.

Le parole arrivano in un momento in cui proseguono gli attacchi missilistici e con droni russi contro città e infrastrutture ucraine, mentre il numero delle vittime cresce su entrambi i fronti.

Vittime civili su entrambi i fronti

Secondo le stime delle Nazioni Unite, dal sono stati confermati quasi 18.000 civili ucraini uccisi, mentre quelli feriti sono quasi 58.000. Anche la parte russa registra perdite: dall’inizio del 2026, il Conflict Intelligence Team, un gruppo indipendente che monitora il conflitto, stima che siano stati uccisi quasi 600 civili russi in attacchi ucraini.

Nel suo intervento Putin è tornato ad accusare gli alleati occidentali di Kiev di applicare una strategia del divide et impera. Secondo il presidente, l’obiettivo sarebbe quello di indebolire, smembrare, distruggere e sottomettere sia Mosca sia Kiev. Anche in questo caso non ha fornito elementi a sostegno dell’accusa.

Il patriarca Kirill e la guerra

Le dichiarazioni di Putin fanno parte del documentario di Kusturica dedicato all’80° compleanno del patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa. Il legame tra il patriarcato e il Cremlino è da tempo al centro del dibattito pubblico, e il documentario lo mette in primo piano.

Un episodio raccontato dal giornalista Sergei Chapnin, direttore della comunicazione dell’Orthodox Christian Studies Center della Fordham University, mostra quanto il messaggio religioso sia allineato con quello politico. Pochi mesi dopo l’inizio dell’invasione, il sacerdote moscovita Ioann Koval stava celebrando la Divina Liturgia quando arrivò alla preghiera che il patriarca Kirill aveva ordinato di leggere in ogni funzione. La preghiera chiede a Dio di «concederci la vittoria». Koval, invece, pronunciò «concedici la pace».

Secondo Chapnin, il patriarca Kirill governa la Chiesa seguendo il modello del potere di Putin. Il caso di Koval mostra quanto sia difficile, per il clero russo, discostarsi dalla linea ufficiale del conflitto.