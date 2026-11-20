Nella maggioranza resta alta la tensione sul capitolo e-book del decreto Scuola. Venerdì 20 novembre 2026 la discussione si è spostata dal Senato alla commissione Cultura della Camera, dove il provvedimento inizia il suo iter. Il nodo riguarda la norma che favorisce l’acquisto dei testi scolastici in formato digitale, approvata a Palazzo Madama con il voto contrario di Forza Italia.

Il voto al Senato e l’emendamento di Forza Italia

La norma sui libri digitali era stata presentata da Fratelli d’Italia e approvata nonostante l’opposizione dei deputati azzurri. Il giorno dopo il voto, il gruppo di Forza Italia ha depositato alla Camera un emendamento soppressivo, cioè una modifica che punta a eliminare completamente l’articolo.

Il partito guidato da Antonio Tajani sostiene che la misura possa danneggiare una filiera che parte dai produttori di carta e arriva alle case editrici, anche quelle piccole. Secondo gli azzurri, anche Mondadori, grande produttrice di testi scolastici, rischierebbe conseguenze, sebbene il gruppo editoriale sia già presente nel settore dei formati elettronici.

La Lega di Matteo Salvini ha invece difeso la libertà di scelta delle famiglie. Il provvedimento prevede una riduzione del 50 per cento sul prezzo dei libri scolastici in formato digitale, un risparmio che Fratelli d’Italia presenta come un aiuto concreto per le famiglie. Al Senato la norma è passata grazie al sostegno di Italia viva, mentre le opposizioni hanno colto l’occasione per evidenziare le divisioni nella maggioranza.

La mediazione di Fratelli d’Italia alla Camera

Per superare lo scontro, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, ha firmato una proposta di mediazione concordata con l’intero partito. Il testo introduce un filtro per i più piccoli: l’adozione dei libri digitali nelle scuole elementari e medie sarebbe subordinata al parere di una commissione tecnico-scientifica paritetica. Questo organismo dovrebbe valutare l’impatto cognitivo, relazionale e pedagogico degli e-book sui bambini prima della loro diffusione.

Rampelli ha spiegato che, per i ragazzi più giovani, serve una valutazione più attenta dell’uso del digitale, con alcune precauzioni preliminari. La proposta punta quindi a ridurre i timori sulla fase iniziale, lasciando invariata la possibilità di adottare i libri elettronici nei gradi successivi.

Le reazioni di Tajani, Salvini e La Russa

Da Fiuggi, il vicepremier Antonio Tajani ha escluso ripercussioni sulla coalizione. «Vedrete che si troverà un accordo anche nel dibattito alla Camera, non c’è alcuna divisione nel centrodestra», ha affermato. Il leader di Forza Italia ha poi spiegato che la norma avrebbe causato un danno all’editoria, che aveva manifestato le sue preoccupazioni, e che per questo il partito non ha votato l’emendamento, considerato non essenziale per il decreto.

Matteo Salvini ha reagito in modo diverso. «Sì sono sorpreso, ne abbiamo preso atto», ha dichiarato, aggiungendo che il decreto è stato approvato perché investe sulla scuola. Il leader della Lega si è detto stupito dal comportamento degli alleati azzurri e ha ritenuto che il risparmio sui libri non comporti problemi per le famiglie.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ridimensionato il caso. «Il Governo non può cadere, però il clima dovrà essere verificato nei prossimi giorni», ha detto, sottolineando che saranno i prossimi appuntamenti parlamentari a chiarire se la spaccatura inciderà sui rapporti interni alla maggioranza. Nel frattempo, il dibattito sul decreto scuola prosegue nella commissione della Camera, dove si deciderà la sorte dell’emendamento di Forza Italia e della proposta di Fratelli d’Italia.