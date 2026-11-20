Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana vuole imporre la patrimoniale per i ricchi che hanno ottenuto grandi somme dal lavoro, il vero fatto è che dovrebbe essere tassato anche lui a seguito della lunga e lauta carriera politica ancora in corso.

Il tema della Patrimoniale per le persone che hanno un patrimonio al di sopra dei 4 milioni è una proposta che il centrosinistra vuole portare alle prossime elezioni politiche, si penserebbe quindi ad una manovra utile a favorire chi è più in difficoltà peccato che chi la propone abbia guadagni di poco al di sotto di quanto vuole tassare ma per i voti sta dalla parte di chi è davvero in difficoltà.

Elisabetta Piccolotti e le dichiarazioni dei redditi incoerenti

Per parlare di questa situazione è bene portare ad esempio due parlamentari, coppia nella vita, Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana ed Elisabetta Piccolotti, prima a rifondazione comunista poi passata nel partito di Vendola ed ora parte di AVS (Alleanza Verdi Sinistra).

Due persone che per orientamento politico dovrebbero essere vicini a chi fa lavori duri e con guadagni spesso modesti, ma come è risaputo in politica l’obiettivo è parlare dei temi cari al paese ma poi fare al caso proprio.

Per Piccolotti i guadagni dichiarati sono di 98.471 euro come nelle due precedenti dichiarazioni, in realtà la somma percepita è più alta, ma il vero problema è stata la dichiarazione del 2021 dove ha scritto 5.081 euro.

Ovvero 423 euro al mese, molto meno del reddito di cittadinanza voluto da Giuseppe Conte, aldilà della cifra, quello che fa scalpore è su quali basi abbia dichiarato un valore così basso, senza voler scomodare chi l’abbia considerata valida.

Nicola Fratoianni, la tassa ai ricchi lavoratori e non a chi sta bene grazie alla politica

Nicola Fratoianni, suo marito, i due si sono sposati in un’antica sala di Palazzo Trinci a Foligno, con rito officiato da Nichi Vendola, di cui Fratoianni è stato segretario nel suo mandato come presidente della regione Puglia ed è ancora oggi grande amico.

Per Fratoianni basta vedere il garage, dove figurano motociclette di pregio, come riporta Il Giornale, difatti ora ha una BMW F800S e prima aveva avuto una Triumph Bonneville, accanto ad una Volvo V60.

Ma aldilà dei mezzi, parlando di cifre, Fratoianni da quando è politico ha guadagnato 1 milione e mezzo di euro e nel solo 2021 ha dichiarato più di 105.000 euro, di conseguenza il controsenso tra quello che propone e il suo status nonché stile di vita sa di mancanza di rispetto verso i valori che si propone di manifestare.