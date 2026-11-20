Il Bonus mamme 2027 si prepara a cambiare con un aumento del contributo mensile, nuove modalità di pagamento e una revisione dei requisiti per accedere all’agevolazione. Il disegno di legge di Bilancio introduce però anche alcune restrizioni per le lavoratrici con almeno tre figli, che potrebbero perdere i vantaggi dell’attuale esonero contributivo.

Ecco cosa prevede la riforma, quali sono le novità e cosa cambia rispetto al bonus riconosciuto nel 2026.

Bonus mamme 2027, cosa cambia: importi più alti ma nuovi limiti per le famiglie numerose

Per comprendere la portata della modifica bisogna partire dalle regole attualmente in vigore. Fino al 31 dicembre 2026 sono previste due forme di sostegno: un contributo di 60 euro al mese, fino a 720 euro complessivi, destinato alle madri con almeno due figli e alle lavoratrici autonome o con contratto a tempo determinato che ne hanno almeno tre; per le dipendenti a tempo indeterminato con tre o più figli è invece previsto uno sgravio totale dei contributi previdenziali a loro carico, fino a un massimo di 3.000 euro all’anno e senza soglie reddituali.

Dal 1° gennaio 2027, se la riforma verrà confermata, le due agevolazioni confluiranno in un solo assegno. Le conseguenze più significative riguarderebbero proprio le famiglie numerose: le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato rinuncerebbero alla decontribuzione fino a 3.000 euro e riceverebbero un contributo massimo di 1.200 euro annui. Inoltre, anche per loro entrerebbe in vigore il limite di 40.000 euro di reddito da lavoro, oltre il quale non sarebbe possibile ottenere il beneficio.

Secondo le stime, il cambiamento potrebbe ridurre il vantaggio economico per circa 110mila nuclei familiari.

Bonus mamme 2027, fino a 1.200 euro all’anno: requisiti, importi e chi può richiederlo

Per le altre beneficiarie, la struttura del bonus rimarrebbe sostanzialmente invariata, con un’estensione a diverse categorie professionali. Potranno accedere alla misura le lavoratrici con almeno due figli: in presenza di due figli, il contributo spetterà fino al mese in cui il più piccolo compirà 10 anni; per le madri con almeno tre figli, invece, il sostegno sarà riconosciuto fino al raggiungimento della maggiore età del figlio più giovane, quindi fino a 18 anni. La disposizione comprende anche i casi di adozione e affidamento preadottivo. La platea interessata includerà lavoratrici autonome, comprese quelle iscritte alla Gestione separata o alle casse professionali, e dipendenti del settore pubblico e privato, indipendentemente dalla durata del contratto. Rimarranno escluse soltanto le lavoratrici domestiche, come colf e badanti. Il requisito economico sarà rappresentato da un reddito da lavoro annuo non superiore a 40mila euro, mentre non verrà introdotta alcuna soglia Isee. Il contributo, inoltre, non sarà soggetto a tassazione e non inciderà sul calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente.

La revisione porterà anche a un aumento della somma riconosciuta alle beneficiarie: dagli attuali 60 euro si passerà a 100 euro per ogni mese di attività lavorativa, per un massimo di 1.200 euro nell’arco di dodici mesi. Cambierà anche il calendario degli accrediti: se nel 2026 il pagamento è previsto in un’unica soluzione, generalmente a dicembre o nel 2027 in caso di ritardi nell’istruttoria, dal prossimo anno l’Inps dovrebbe procedere con versamenti ogni tre mesi. Per ricevere il denaro sarà comunque necessario presentare una domanda telematica all’Istituto, seguendo le indicazioni che verranno pubblicate dopo l’approvazione definitiva della manovra.

Nel frattempo, per il Bonus mamme 2026 è già possibile presentare la richiesta: la procedura Inps è stata aperta il 20 ottobre. Il contributo spetta alle lavoratrici che rispettano le condizioni previste per l’anno in corso, con un reddito da lavoro non superiore a 40mila euro. La somma, esente da imposte e irrilevante ai fini Isee, sarà liquidata in un’unica tranche. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 31 dicembre 2026, fatta eccezione per le madri che matureranno il requisito relativo al numero dei figli proprio a dicembre: per loro il termine sarà prorogato al 31 gennaio 2027.

Resta infine aperta la questione delle famiglie più numerose. In commissione Bilancio alla Camera è stato presentato un emendamento per eliminare il limite dei 40mila euro per le madri con almeno tre figli, mantenendolo invece per quelle con due. Se approvata, la modifica consentirebbe alle prime di continuare a ricevere i 100 euro mensili indipendentemente dal reddito da lavoro. La proposta dovrà però superare l’esame parlamentare: fino all’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2027, requisiti, importi e modalità di accesso potrebbero ancora essere modificati.