Bogotà, 20 nov. (askanews) – Il presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, esorta gli Stati Uniti a indagare sul suo predecessore Gustavo Petro, accusando il suo governo di essere stato “un’organizzazione criminale”. Questo duro attacco giunge mentre Petro ha invitato il capo dello Stato ad “andarsene”, definendolo “illegittimo” e chiedendo ai suoi sostenitori di mantenere la pressione sull’attuale governo.

“L’amministrazione Petro è stata un’organizzazione criminale; sono state violate leggi e disposizioni internazionali. Gli Stati Uniti hanno la giurisdizione per indagare su di lui, processarlo e si spera incarcerarlo”, ha dichiarato de La Espriella.