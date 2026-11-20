Reggio Emilia, 20 nov. (askanews) – Le ragioni dello sciopero generale della Cgil sono “molto chiare: siamo di fronte all’ennesima legge di bilancio che toglie a lavoratori, pensionati e giovani e dà invece ai grandi poteri e alla grande finanza”. Lo ha detto il segretario generale della Fiom, Samuele Lodi, a margine della manifestazione a Reggio Emilia.”Abbiamo bisogno di una manovra e di riforme che in qualche maniera rivedano il sistema fiscale – ha aggiunto – abbiamo bisogno di progressività: chi più guadagna più paghi”.

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