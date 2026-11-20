Musica e luci all'Orto Botanico di Roma con "Christmas Garden"

Musica e luci all'Orto Botanico di Roma con "Christmas Garden"

Roma, 20 nov. (askanews) – E’ stato inaugurato nell’Orto Botanico di Roma Christmas Garden, un’esperienza audiovisiva en plein air che unisce natura, light art e musica, per celebrare la magia del Natale. I visitatori potranno immergersi in questo universo fino al 10 gennaio 2027, dalle 17 alle 23. L’evento arriva per la prima volta nella capitale, pronto a incantare il pubblico italiano con un percorso di circa 2 km, tra installazioni luminose artistiche, paesaggi sonori e scenari naturali.

Marcello Venturi, Operation Manager di Mc2 Live, ha spiegato: “Portare Christmas Garden in Italia rappresenta un traguardo molto importante, portarlo nel suo decimo anniversario, ulteriormente, significa aprire le porte ad un progetto artistico di installazioni luminose con il pubblico italiano, dopo che a livello europeo ha superato i 10 milioni di visitatori complessivi”.

A caratterizzare i Christmas Garden sono i percorsi, progettati di anno in anno e integrati con cura nell’atmosfera peculiare di ciascun luogo. In questo caso la natura nelle ore serali si trasforma. La scelta dell’Orto Botanico di Roma valorizza proprio l’incontro tra la luce, che non sovrasta il paesaggio, ma ne rivela forme e colori che altrimenti rimarrebbero nascosti nel buio invernale.

Il sound design è affidato al compositore Burkhard Finke: le sue musiche creano un’atmosfera immersiva che accompagna i visitatori in un magico viaggio. Marcello Venturi, Operation Manager di Mc2 Live , ha sottolineato: “Ci rivolgiamo ad un pubblico trasversale, molto ampio, di tutte le età, composto di famiglie, coppie, bambini, chiunque voglia prendersi una pausa dalla frenesia cittadina dedicandosi e regalandosi con lentezza un cammino attraverso questo paradiso naturalistico, in una chiave, diciamo, diversa, con una luce diversa”.