Genova, 20 nov. (askanews) – A Genova oltre 5 mila persone partecipano al corteo indetto dalla Cgil nell’ambito dello sciopero generale contro la manovra del governo. Su uno striscione la scritta: “Aumenta tutto, aumentate anche salari e pensioni”.Altre migliaia di giovani in corteo per lo sciopero internazionale degli studenti contro la guerra e il riarmo.Il corteo della Cgil è partito alle 9.30 dalla stazione marittima e si concluderà davanti alla prefettura con un intervento di Stefania Filetti della segreteria nazionale.

Gli studenti si sono dati invece appuntamento nella centralissima piazza De Ferrari e sfilano in corteo per le strade del centro dietro ad un lungo striscione con scritto “Strappiamogli il futuro”. In piazza, insieme agli studenti, anche il Collettivo autonomo dei lavoratori del porto di Genova e una delegazione di sindacalisti di Usb.