Milano, 20 nov. (askanews) – La denervazione renale si afferma come una delle opzioni terapeutiche per il trattamento dell’ipertensione arteriosa non controllata, riconosciuta dalle linee guida della Società Europea dell’Ipertensione come terzo pilastro terapeutico. A confermarne la crescente diffusione nei centri italiani sono i dati GISE: il Lazio si conferma la prima regione in Italia, con il 26% delle procedure effettuate a livello nazionale nel 2025, oltre una su quattro.Un primato rafforzato da un balzo del +79% rispetto al 2024, contro la crescita nazionale del +36%.Traino della regione è l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, primo centro italiano per numero di procedure.”La denervazione renale è la possibilità, attraverso un dispositivo, di controllare la pressione arteriosa.

In che modo? Modulando le fibre nervose simpatiche che collegano il rene al cervello. Consideriamo che l’ipertensione è il principale fattore di rischio per mortalità e morbilità, oltre ad essere il maggior responsabile degli eventi cardiovascolari: per questo è fondamentale garantire un controllo efficace della pressione nei pazienti” ha dichiarato Francesco Versaci, primario dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina.L’ipertensione resta un rischio primario per infarto e ictus.

La denervazione renale, procedura endovascolare mininvasiva sui nervi simpatici renali, offre una soluzione efficace per i pazienti non controllati dai farmaci. “Questa è una procedura innovativa che ha dato ottimi risultati, ma ancora non tutti i medici e i pazienti ne conoscono l’esistenza. Per questo è fondamentale creare innanzitutto una rete d’informazione e, soprattutto, un network di specialisti in grado di far convergere i pazienti giusti che possano beneficiare di questa metodica” ha aggiunto Versaci.Attraverso l’erogazione di energia a radiofrequenza, il dispositivo consente di disattivare selettivamente parte delle terminazioni nervose simpatiche coinvolte nei meccanismi di regolazione della pressione arteriosa.”Spesso i pazienti ipertesi che assumono farmaci soffrono di ipotensione d’estate e ipertensione d’inverno, arrivando fino agli accessi in pronto soccorso.

Eseguire la denervazione consente di ridurre il numero di farmaci e, di conseguenza, gli effetti collaterali: si tratta di una terapia che si affianca a quella medica e che garantisce un grande beneficio ai nostri pazienti” ha concluso Versaci.Il primato del Lazio dimostra come l’integrazione tra eccellenze ospedaliere e reti territoriali sia la chiave per garantire innovazione, appropriatezza clinica e un accesso tempestivo alle cure cardiovascolari più avanzate.