Venerdì 20 novembre migliaia di lavoratori hanno invaso le strade italiane rispondendo all'appello della Cgil. Da Nord a Sud, la protesta ha toccato temi cruciali come salari, sanità e pace.

Il venerdì di sciopero generale proclamato dalla Cgil ha trasformato l’Italia in un mosaico di piazza gremite e cortei rumorosi. Venerdì 20 Novembre 2026, mentre il termometro segnava 10 gradi a Milano, migliaia di manifestanti hanno risposto alla chiamata sindacale, animando le principali città della penisola da Torino a Genova, fino a Roma e Modena.

La mobilitazione, durata 24 ore, ha interessato tutti i settori pubblici e privati, configurandosi come una forte opposizione alle attuali linee guida economiche e sociali del Governo.

L’atmosfera nelle piazze era carica di tensione ma anche di solidarietà. Il messaggio lanciato dal sindacato è stato netto: non ci si ferma davanti alla crisi. I partecipanti hanno marciato sotto striscioni che chiedevano un cambiamento radicale delle priorità nazionali, puntando il dito contro l’aumento dei costi della vita e la stagnazione dei redditi.

La risposta popolare è stata imponente, confermando la capacità di mobilitazione dell’organizzazione sindacale in un momento storico complesso per il mercato del lavoro europeo.

Le rivendicazioni economiche e sociali della protesta

Al centro delle richieste avanzate dai manifestanti vi è la lotta contro l’impoverimento progressivo delle famiglie lavoratrici. La Cgil denuncia come le misure adottate dall’esecutivo risultino insufficienti per contrastare un fenomeno che tocca anche chi possiede un impiego stabile.

I salari vengono descritti come “sempre più leggeri” rispetto a prezzi “sempre più alti”, creando una forbice che minaccia la coesione sociale.

Un capitolo fondamentale riguarda il sistema fiscale. I sindacalisti contestano un regime che penalizza lavoratori dipendenti e pensionati, privo di una reale progressività. Tra le proposte concrete figurano la restituzione delle somme sottratte tramite il drenaggio fiscale (fiscal drag), l’indicizzazione dell’Irpef all’inflazione e una distribuzione più equa del carico tributario. Inoltre, viene richiesta una lotta efficace ed energica contro l’evasione fiscale, spesso citata come causa primaria del deficit di risorse per i servizi essenziali.

Sanità, scuola e il no al riarmo

La manifestazione ha posto un accento particolare sulla destinazione delle risorse pubbliche. I partecipanti hanno gridato contro la scelta di aumentare le spese per il riarmo, mentre settori vitali come la sanità pubblica, l’istruzione e l’assistenza agli anziani non autosufficienti soffrono di cronico sottofinanziamento. Lo slogan dominante chiedeva di fermare la corsa alle armi per garantire invece il diritto alla salute e all’istruzione, elementi considerati imprescindibili per una società giusta.

Anche il tema delle pensioni ha occupato un ruolo di primo piano nei comizi finali. Si chiede il blocco immediato dell’aumento dell’età pensionabile e una piena rivalutazione degli assegni. Il rischio percepito è quello di allontanare ulteriormente il momento del ritiro dal lavoro, lasciando le nuove generazioni, caratterizzate da carriere discontinue, senza adeguate tutele previdenziali.

Da Modena a Napoli: la geografia della mobilitazione

La struttura della protesta ha visto coinvolte oltre 100 piazze in tutto il territorio nazionale. A Modena, sede simbolica di importanti vertenze industriali, il corteo è partito da piazzale 1° Maggio per concludersi in piazza Sant’Agostino, dove sono stati letti gli interventi conclusivi. Tutte le sedi locali della Cgil nella provincia emiliana sono rimaste chiuse per permettere ai delegati di partecipare attivamente alla giornata di lotta.

A Napoli, la manifestazione provinciale ha avuto inizio alle ore 9:00 in piazza Mancini, snodandosi successivamente verso piazza Matteotti. L’intervento finale è stato affidato a Susy Esposito, segretaria generale della Fisac Cgil, che ha sottolineato l’urgenza di intervenire sul diritto allo studio e sulle politiche abitative. Anche a Roma, dove Maurizio Landini aveva già guidato precedenti mobilitazioni, la presenza è stata massiccia, con concentramenti in Piazza Vittorio Emanuele II.

Nonostante le temperature fredde di fine autunno, l’affluenza ha confermato la determinazione dei lavoratori. Da Trieste a Reggio Calabria, passando per Bologna e Firenze, il filo conduttore è rimasto identico: la necessità di una legge di bilancio che metta al centro le persone e non solo gli interessi finanziari o militari. La chiusura della giornata ha ribadito che il dialogo con il governo deve ripartire su basi completamente diverse, ponendo fine a quella che il sindacato definisce una propaganda incapace di nascondere la realtà di un Paese dove lavorare non basta più per vivere dignitosamente.